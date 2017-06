Mihai Bendeac

a avut o reactie cat se poate de neasteptata in ceea ce privestein care a fost implicat recent fostul politician. Mai exact, actorul de comedie a dorit sa impartaseasca tuturor prietenilor sai virtuali o parere ironica despre scandalul in care Cristian Boureanu a fost implicat. Totodata, cunoscutul actor l-a «vizat» in mesajul sau pedirect implicat in eveniment.«Sunt scandalizat de cazul Boureanu. Politia este platita din banii nostri, ai tuturor. Si pentru ce? Pentru asemenea "servicii" publice? Politistul care l-a lovit pe Boureanu trebuie. Cum sa-l lovesti asa, fara sa lasi dobitocul in coma?», a scris Mihai Bendeac pe contul sau de Facebook. Randurile au strans rapid aprecieri din partea fanilor, pentru ca postarea actorului a ajuns rapid sa aiba mai bine de zece mii de «Like»-uri, dar si sute de comentarii sau distribuiri, devenind astfel virala.In urma cu o saptamana, in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 1.30, politistii rutieri au oprit un autoturism pe Bulevardul Aviatorilor pentru control. In masina s-ar fi aflat trei persoane, printre care si Cristian Boureanu. Politistii sustin ca acesta era reclacitrant, refuzand sa prezinte documentele de identitate. Mai mult, spun reprezentantii Brigarii Rutiere, acesta le-ar fi adresat injurii si ar fi lovit un politist in zona inghinala, iar ulterior i-ar fi prins mana in usa masinii.