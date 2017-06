Mihai Chirica: "PSD risca sa iasa de la guvernare"

Mihai Chirica 1

Disputa interna din PSD devine tot mai tensionata. Intrucat in aceste zile se va decide soarta Guvernului Grindeanu, lucrurile incep sa ia alta turnura. In cursul zilei de ieri, primarula anuntat ca a discutat cu premieruldespre, cerand explicatii pentru intarzierea acestora sau pentru blocarea lor in. Grindeanu incearca sa obtina sprijinul unor organizatiidin tara, pentru a nu pica motiunea de cenzura, ajungand sa promita marea cu sarea."Am vorbit cu Sorin Grindeanu asupra proiectelor Regiunii de Nord- Est, care intarzie sa apara, si cum vede el lucrurile. Am vorbit despre autostrada Iasi - Targu Mures, despre tronsonul Bacau - Brasov, la fel de important pentru regiune, despre centura ocolitoare a orasului si pericolul de a intra in infrigement din cauza lipsei acesteia. Am discutat despre reasezarea segmentelor functionale din Ministerul Transporturilor, reasezarea bugetelor in ceea ce priveste alocarile financiare si sa fie demarata luna aceasta licitatia pentru studiul de fezabilitate pentru. In plus, am cerut si ca centura sa nu fie uitata", a spus Mihai Chirica.Primarul a mentionat ca persoana lui Grindeanu nu are nicio relevanta, insa actul de guvernare al PSD trebuie dus pana la capat. Chirica a precizat ca PSD risca sa iasa de ladaca se va ajunge la schimbarea premierului, asta deoarece presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, ar urma sa respinga propunerile venite ulterior de la PSD si ar desemna el un prim-ministru."Sunt tot felul de scuze, ce a facut si ce nu a facut Guvernul. Dar nu sunt scuze pentru ca tara a ajuns intr-o situatie deplorabila. S-a discutat si cu parlamentarii, au fost nenumarate discutii, dar nu este o decizie din partea nimanui direct ce se va intampla. Lumea sta pana in ultima clipa. Sunt doua variante in aceste conditii. Daca motiunea trece, se intra la presedinte cu propunerile, acesta le refuza, iar apoi se trece la propunerea sa. Daca aceasta nu va fi acceptata, se poate trece la dizolvarea Parlamentului. Daca motiunea nu trece, nu poate fi schimbat premierul. Nu se poate continua actul de guvernare prin rasturnarea propriului guvern", a mai spus Mihai Chirica.