Mihai Chirica transmite o scrisoare deschisa catre CExN

Primarul Mihai Chirica a declarat in cadrul conferintei de astazi ca a intocmit o scrisoare deschisa, a carui destinatar este chiar Comitetul Executiv National (CExN) al PSD.



"Mi-am permis in calitate de primar, membru PSD, fost membru in CExN, Biroul Politic National si presedinte al Organizatiei Judetene si Organizatiei Municipale, sa elaborez si sa transmit o scrisoare deschisa catre CExN al PSD. Aceasta scrisoare deschisa vine sa atraga atentia colegilor de partid, care sutn si membri in CExN, ca responsabilitatea votului nu are doar o raspundere personala, ci are si o raspundere publica si nationala. CExN ca si for de conducere al PSD, prin membrii sai de acolo, trebuie sa inteleaga ca de votul pe care il exprima in sedintele la care sunt convocati depinde de viitorul tuturor romanilor, copiilor lor, copiilor nostri si viitorul acestei tari", a declarat edilul.



Mihai Chirica a mai aratat ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, este un om politic iresponsabil, care prin atitudinea sa reuseste sa distruga Romania si sa dezbine poporul roman..



"Sunt si eu ravasit de situatia, si penibila si ilara uneori, de-a dreptul revoltatoare cel putin, pentru mine si multi romani, in ceea ce priveste modalitatea incredibila prin care Liviu Dragnea reuseste sa distruga un vis frumos al acestei tari. Nu voi fi de acord cu Liviu Dragnea indiferent ce se va intampla de acum incolo. Asa cum n-am fost de acord nici cu OUG 13, nici cu masurile iresponsabile de a scoate oamenii in strada. Guvernul a facut greseli, stim cu totii lucrul acesta. Sunt lucruri care se puteau face mult mai repede si mult mai bine, dar nu este un moment favorabil sa arunci tara in haos doar de dragul de a-ti izola varful puterii in PSD, in numele personal a lui Liviu Dragnea. Prin urmare avem nevoie de responsabilitate de la toti oamenii politici, chiar daca nu fac parte din partidul nostru si sa ducem gandul ca putem intr-o Romanie europeana mai departe", a mai adaugat primarul Iasului.