Mihai Fifor: "Ceea ce face Sorin Grindeanu este HALUCINANT"

Presedintele Consiliului National al PSD si lider al senatorilor PSD, Mihai Fifor, sustine ca ceea ce face Sorin Grindeanu este halucinant si se intreaba daca acesta mai este cumva lucid.

”De doua zile guvernarea, stat membru al, a fost confiscata de un individ despre care incep sa ma intreb tot mai mult daca mai este chiar lucid in ceea ce face. Cum e asa sa mergi si sa te baricadezi de unul singur la Palatul Victoria si sa te joci de-a primul ministru, cand nimeni si nimic nu te legitimeaza sa mai ai aceasta demnitate, cand toti ceilalti au demisionat si, practic, guvernul Grindeanu nu mai exista? Cum sa intorci o tara cu fundul in sus doar pentru ca ai impresia ca ai venit de acasa cu fotoliul de premier? Si, in vreme ce domnul acesta isi face numarul, o tara intreaga se involbureaza si se segmenteaza din nou cu patima, cand abia parea ca ne calmasem si ne apucasem de treaba. Sta o tara intreaga neguvernata deja de doua zile si un parlament intreg lasa agenda legislativa pentru a se mobiliza sa repuna puterea executiva in marja ei de normalitate.Vezi si: REVENIREA SECURISTILOR: Scenariu BOMBA! Nicolae Banicioiu, Ministrul Sanatatii din perioada COLECTIV, s-ar putea INTOARCE pe acelasi post

Este halucinant ce se petrece in Romania. Doar pentru ca un anume Sorin Grindeanu, care se crede subit, a ocupat Palatul Victoria si isi face guvern. Al cui guvern? Al familiei Grindeanu? Bun, am inteles ca nu e guvernul CEX- ului PSD. Dar al lui Grindeanu este? Oare, in opinia lui Sorin Grindeanu, Parlamentul mai are sau nu dreptul de a numi guvernul? Sau maine decide domnul Grindeanu ca poate nici la Cotroceni nu e bine si se instaleaza si acolo. Sau la Patriarhie...de ce nu? Sau oriunde are chef sa se instaleze domnul acesta. In vremea asta, toata lumea a intrat in aceasta comedie a absurdului: media, parlament, cetateni. Oameni buni, legea e clara in Romania. Si ea trebuie respectata chiar si daca te numesti Sorin Grindeanu. Asa cum trebuie respectate regulile democratiei. Daca nu intelegi asta, nu cred ca poti fi nici macar cetatean al unei tari europene, daramite premier”, scrie Mihai Fifor.