placa stejar berthelot

Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a discutat, in privat, la Vila Lac 1, cu prim-ministrul roman Mihai Tudose. Macron a primit cadou, de la Tudose, o crenguta de...stejar, unul vechi de 100 de ani. Semnificatia e aparte. In 1927, la Iasi, generalul Berthlot a plantat un stejar vechi de 10 ani, din perioada razboiului. Acum, Tudose i-a facut acest cadou inedit lui Macron. Cei doi au discutat, in privat, pret de 20 de minute, inainte de discutiile oficiale, totul la cererea lui Macron.

Presedintele francez a vrut sa-i spuna lui Mihai Tudose ca la anul o sa vina la Iasi sa planteze un stejar, langa stejarul generalului Berthlot, pentru o prietenie de inca 100 de ani .

