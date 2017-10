Mihai Tudose, noi numiri in Guvern

Mihai Tudose

Nicolae Liviu Popa a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei printr-o decizie a prim-ministrului Mihai Tudose publicata marti in Monitorul Oficial.

Printr-o alta decizie a premierului, Gabriel Andronache, consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, a fost desemnat in functia de presedinte al Consiliului interministerial "Consiliu pentru aplicarea politicii in domeniul ajutorului de stat".



Sursa: agerpres.ro

