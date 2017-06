Mihalache si-a prelungit contractul cu CSM Poli Iasi

Marius Mihalache

Dupa Andrei Cristea si Cosmin Frasinescu,este cel de-al treileaexperimentat, din lotul cu care a fost încheiat sezonul trecut, care va continua înMihalache a ajuns la uncu presedintele Adrian Ambrosie si si-a prelungit contractul pe un sezon cu, urmând sa faca jonctiunea în cursul dupa-amiezii cu ceilalti componenti ai lotului aflati în cantonamentul de la Tiraspol.„Desi am avut mai multedin Liga I, am ales Iasul cu sufletul. Sunt nascut în Iasi si Politehnica este echipa la care mi-am dorit sa joc de când eram copil. Doresc sa am un aport important la realizarea obiectivelor echipei prin evolutiile mele si le multumesc suporterilor pentru modul în care ne-au sustinut pâna acum si sper sa fie la fel de minunati de acum înainte”, a declarat Ovidiu Mihalache pentru politehnicaiasi.ro.Mihalache va pleca în cantonamentul de la Tiraspol împreuna cu Patrick Petre si Ionut Cioinac, fostul mijlocas defensiv al formatiei Pandurii Tg. Jiu.Cioinac are 26 de ani si este evaluat de site-urile de specialitate la 200.000 de euro.