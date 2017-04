Mii de ajutoare acordate de primarie la Iasi. Iata lista beneficiarilor

DAC) a fost acordat sprijin atat pentru persoanele asistate social, pentru cei cu probleme cu dizabilitati sau pentru copii si persoane varstnice. In ceea ce priveste copii, anul trecut au fost acordate alocatii de stat pentru 7.376 copii, iar de indemnizatia pentru cresterea copilului au beneficiat 3.872 persoane. In privinta alocatiei de sustinere a familiei au fost depuse 380 de dosare pentru aproximativ 770 copii.



Citeste si : DAC Iasi intinde o mana de ajutor persoanelor din grupurile vulnerabile



Alti 867 copii au beneficiat de alocatie de stat pentru persoane cu handicap, iar 2.627 beneficiari au primit lapte praf in mod gratuit. In plus, au fost acordate 528 de tichete valorice ca stimulent educational. La capitolul ajutoare sociale, au fost acordate ajutoare de urgenta în bani sau natura pentru 1.300 de copii. Totodata, 500 de elevi au primit rechizite scolare, iar 800 de copii au beneficiat de cadouri de Craciun. Au fost acordate si doua burse sociale pentru copii cu rezultate exceptionale la învatatura.



"Primaria municipiului Iasi prin Directia de Asistenta Comunitara urmareste realizarea masurilor de protectie si asistenta sociala pentru protejarea persoanelor care datorita unor motive de natura economica, fizica, psihica sau sociala nu au posibilitatea sa-si asigure nevoile sociale, sa îsi dezvolte propriile capacitati si competente pentru integrarea sociala", se arata in raportul primarului Mihai Chirica. Pentru 1.141 de persoane cu dizabilitati au fost acordate diverse indemnizatii. Dintre acestea 910 au fost acordate persoanelor adulte si alte 231 copiilor.

Mii de ieseni au primit sustinere din partea municipalitatii in decursul anului trecut. Conform unui raport al edilului Mihai Chirica, prin Directia de Asistenta Comunitara () a fost acordat sprijin atat pentru persoanele asistate social, pentru cei cu probleme cu dizabilitati sau pentru copii si persoane varstnice. In ceea ce priveste copii, anul trecut au fost acordatede stat pentru 7.376 copii, iar de indemnizatia pentru cresterea copilului au beneficiat 3.872 persoane. In privinta alocatiei de sustinere a familiei au fost depuse 380 de dosare pentru aproximativ 770 copii.Alti 867 copii au beneficiat de alocatie de stat pentru persoane cu handicap, iar 2.627au primit lapte praf in mod gratuit. In plus, au fost acordate 528 de tichete valorice ca stimulent educational. La capitolul ajutoare sociale, au fost acordate ajutoare de urgenta în bani sau natura pentru 1.300 de copii. Totodata, 500 deau primit, iar 800 de copii au beneficiat dede Craciun. Au fost acordate si douapentru copii cu rezultate exceptionale la învatatura.municipiului Iasi prin Directia de Asistenta Comunitara urmareste realizarea masurilor de protectie si asistenta sociala pentru protejarea persoanelor care datorita unor motive de natura economica, fizica, psihica sau sociala nu au posibilitatea sa-si asigure nevoile sociale, sa îsi dezvolte propriile capacitati si competente pentru integrarea sociala", se arata in raportul primarului Mihai Chirica. Pentru 1.141 de persoane cu dizabilitati au fost acordate diverse. Dintre acestea 910 au fost acordate persoanelor adulte si alte 231 copiilor.

In plus, in aproape 700 de cazuri au fost acordate salarii pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav. Alte 6.062 de persoane cu dizabilitati au beneficiat de gratuitate pe mijloacele de transport in comun, iar peste 8.500 de ieseni ce sufera de diverse forme de handicap au primit ajutoare alimentare de la Uniunea Europeana.