Mii de ieseni au primit buletine noi

Peste o mie de ieseni si-au schimbat in ultimele saptamani actele de identitate. Totul, dupa cede Evidenta a Persoanelor, autoritate subordonata Primariei municipiului, a desfasurat în perioada 2 martie - 18 mai, cea de-a VI-a editie a campaniei "Prioritate la Identitate". Inspectori din cadrul Serviciului deIasi s-au deplasat cuîn fiecare din cele 26 de comune arondate pentru a-i pune în legalitate pe linie de evidenta a persoanelor si stare civila pe locuitorii din aceste comunitati."Campania s-a adresat persoanelor care aveau actul de identitate expirat sau urma sa le expire în urmatoarele sase luni, pentru cei care au împlinit 14 ani si nu aveau act de identitate, aveau actul pierdut, furat sau deteriorat, pentru cei care si–au schimbat domiciliul sau au alt numar la casa, s-au casatorit, au divortat sau care si-au schimbat numele si nu au schimbat actul de identitate, dar si pentru cei care aveau buletin tip vechi si au dorit preschimbarea cu cartea de identitate", au aratat reprezentantii Directiei Locale de Evidenta a Persoanelor.În acest sens, persoanele respective nu au mai fost nevoite sa vina în municipiul Iasi pentru obtinerea actului de identitate. Prin intermediul campaniei derulate în acest an, pâna în prezent au fost solutionate 1.020 de. In cazul a 522 persoane au expirat actele de identitate, iar 218 au împlinit varsta de 14 ani. Alte 68 de persoane si-au schimbat domiciliul, iar 66 de ieseni si-au pierdut buletinele. In cazul a 37 de persoaneerau deteriorate, iar alti 79 de ieseni au declarat diverse motive pentru care nu mai aveau cartile de identitate."Per total, în campania din acest an au fost eliberate acte de identitate noi pentru 1.020 de persoane. Cele mai multe solicitari au fost în comunele Andrieseni -93 persoane, Bivolari -81 persoane, Golaiesti- 62 persoane, si Tiganasi- 60 persoane. În total, în cadrul celor sase editii ale campaniei au fost puse în9.524 persoane", au mai mentionat reprezentantii Directiei Locala de Evidenta a Persoanelor.