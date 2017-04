Mii de puieti plantati in zona padurilor din jurul Iasului

impadurire au loc in aceasta perioada a anului in cadrul campaniei "Planteaza în România". Astfel, Asociatia Crestem România Împreuna si municipalitatea ieseana au organizat o ampla actiune de împadurire prin amenajarea unei perdele de protectie pe bulevardul C.A. Rosetti si amenajarea unui spatiu din strada Albinet.





Citeste si : Premiera la Iasi: primul autobuz electric folosit in transportul public - FOTO



Numeroase actiuni de plantari siau loc in aceasta perioada a anului in cadrul campaniei "". Astfel, Asociatia Crestem România Împreuna si municipalitatea ieseana au organizat o ampla actiune de împadurire prin amenajarea unei perdele de protectie pe bulevardul C.A. Rosetti si amenajarea unui spatiu din strada Albinet.

puieti plantati intr-o singura zi, in cadrul proiectului "Planteaza in Romania". Evenimentul s-a derulat pe raza a 258 de ocoale silvice de stat si private din intreaga tara, cu ocazia Zilei Nationale a Padurilor, si si-a propus plantarea simultana, la nivel national, a 1,2 milioane de puieti, in padurile proprietate publica a statului si in cele private.



Citeste si : Proiecte europene pentru dezvoltarea transportului si mobilitatii urbane la Iasi

Totodata, silvicultorii romani au stabilit un nou record, peste 1,85 milioaneplantati intr-o singura zi, in cadrul proiectului "Planteaza in Romania". Evenimentul s-a derulat pe raza a 258 de ocoale silvice de stat si private din intreaga tara, cu ocazia Zilei Nationale a Padurilor, si si-a propus plantarea simultana, la nivel national, a 1,2 milioane de puieti, in padurile proprietate publica a statului si in cele private.

Dupa centralizarea tuturor datelor, silvicultorii si voluntarii implicati in proiect au plantat intr-o singura zi peste 1,85 milioane de puieti forestieri. Din acestia, 1.448.820 de puieti au fost plantati in fondul forestier proprietate publica a statului, administrat de Romsilva. Regia Nationala a Padurilor - Romsilva regenereaza in acest an 14.252 de hectare fond forestier de stat, numai in campania de primavara urmand sa planteze peste 32 de milioane de puieti, in urma unei investitii de 42,4 milioane de lei. In ultimii 26 de ani, Romsilva a regenerat peste 540.000 de hectare fond forestier proprietate publica a statului.