Judecatorii de laau respins cererea prin care, fostul militar arestat la Iasi in baza unui mandat emis de autoritatile din SUA, a solicitat sa fie lasat in libertate.Astfel, judecatorii de la Curtea Suprema au decis sa-l tina in continuare in spatele gratiilor pe Daniel Popescu, urmand ca acesta sa fie trimis in. Decizia de arestare a fost luata in prima instanta de judecatorii de la Curtea de Apel Iasi, insa, barbatul de 49 ani a sperat sa scapa. Extradarea a fost ceruta de catre Departamentul de Justitie al Statelor Unite ale Americii pe data de 12 mai 2017.Cererea a fost trimisa catredin Romania dupa care a fost expediata la Iasi pentru a fi pusa in executare. Urmeaza ca barbatul sa fie judecat la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Est. In cererea trimisa catre autoritatile judiciare din Romania, se arata ca romanul ar fi fost implicat in mituirea unor functionari ai guvernului american.Emil Popescu a lucrat in ultimii ani la o firma irakiana. Aceasta firma se ocupa de afacerile unei firme americane,. Este o firma de constructii paravan a Guvernului american prin care au fost reconstruite cladirile si infrasctructura dinsi din, dupa conflictele armate care au avut loc acolo. In actele oficiale nu este mentionata calitatea pe care o avea barbatul in cadrul acestei firme.Practic, din actele trimise in regim de urgenta de americani se intelege ca Popescu ar fi promis determinat pe chiriasul unei proprietati din Irak sa paraseasca locatia respectiva pentru a veni acolo o firma a Guvernului american, DynCorp.Americanii plateau mult mai mult pentru acea locatie decat incasa in prezent firma la care lucra Emil Popescu. Pentru a face trecerea de la un chirias la altul, adica de la unul care platea 124.000 dolari pe luna la 665.000 dolari pe luna. Astfel, atat Popescu cat si functionarii americani care semnau actele necesare inchirierii imobilului aveau de castigat.