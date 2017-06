Mineriada care il va INFUNDA pe Ion Iliescu: "El a dat ORDINUL"

Fostul presedinte Ion Iliescu este acuzat de procurorii militari ca el este cel care a dat ordinul pentru evacuarea in forta a manifestantilor din Piata Universitatii, inclusiv prin folosirea unor muncitori din marile intreprinderi din Bucuresti, in timp ce Sorin Rosca Stanescu si-a auzit vecinul prin perete cum discuta despre venirea minerilor in iunie 1990, informeaza agerpres.ro.

In rechizitoriul prin care Ion Iliescu a fost trimis in judecata in dosarul Mineriada se arata ca, la inceputul lunii iunie 1990, la sediul FSN, au avut loc mai multe intalniri la care au participat, printre altii, Ion Iliescu, Petre Roman, Alexandru Sassu, Nicolae Dide, Adrian Sarbu, Cazimir Ionescu, Adrian Nastase, Vladimir Pastii, Silvian Ionescu, Bogdan Niculescu Duvaz, pentru a discuta modalitatile de indepartare a manifestantilor din Piata Universitatii.

Dupa alegerile din 20 mai 1990, numarul participantilor la manifestatiile din Piata Universitatii a scazut la cateva sute, iar pe timpul noptii, uneori, mai ramaneau in Piata Universitatii chiar si sub 100 de persoane. Cu toate acestea, cei care au declarat greva foamei si-au continuat aceasta forma de protest.

In cadrul unei intalniri de la sediul FSN, s-a pus in discutie eliberarea Pietei Universitatii, luandu-se in calcul trei scenarii: neinterventia fortelor de ordine, interventia fortelor de ordine pentru eliberarea Pietei Universitatii de persoanele care continuau sa demonstreze, implicarea muncitorilor in eliberarea Pietei si, in mod special, a minerilor avand in vedere precedentele interventii ale acestora, din 28 - 29 ianuarie 1990 si respectiv 18 - 19 februarie 1990.

Unii dintre cei prezenti s-au opus eliberarii Pietei Universitatii, cu motivarea ca numarul celor prezenti in Piata este in continua scadere, iar demonstratiile se vor stinge de la sine. Cel care s-a opus angrenarii unor grupuri de muncitori in degajarea Pietei Universitatii a fost Bogdan Niculescu-Duvaz.

In ziua de 11 iunie 1990, la sediul Guvernului, a avut loc o sedinta condusa de Ion Iliescu si Petre Roman, la care au mai participat si prim viceprim-ministrul Gelu Voican Voiculescu, ministrul de Interne Mihai Chitac, directorul SRI Virgil Magureanu, seful IGPR Corneliu Diamandescu, seful Marelui Stat Major Vasile Ionel, procurorul general Gheorghe Robu, adjunctul procurorului general si seful Directiei Procuraturii Militare Mugurel Florescu, Dan Iosif, Bogdan Niculescu Duvaz si Adrian Severin. Subiectul acestei sedinte l-a constituit interventia fortelor de ordine pentru inlaturarea demonstrantilor din Piata Universitatii.

"Ion Iliescu a dorit ca aceasta actiune sa se desfasoare in data de 12 iunie 1990, insa Mihai Chitac a avut o obiectiune solicitand ca intreaga operatiune sa se desfasoare in dimineata de 13 iunie 1990, aceasta pentru a avea timp in vederea organizarii actiunii. De asemenea, ministrul de Interne, Mihai Chitac, a mai solicitat ca politia sa fie ajutata de catre armata pentru blocarea strazilor care converg spre Piata Universitatii, pentru a se impiedica patrunderea populatiei in zona, pana la curatarea zonei. Ion Iliescu, referindu-se la posibilitatea ca Piata Universitatii sa fie reocupata de catre manifestanti, a spus ca: "Vom aduce cateva mii de muncitori care, dupa eliberarea pietei, vor patrunde si vor stationa, pasnic, o perioada de timp pana la normalizarea circulatiei", se arata in declaratiile date de Mihai Chitac si Dan Iosif.

Procurorii militari sustin ca, prin aceasta decizie de a folosi forte civile impotriva altor civili, Ion Iliescu a incalcat, in mod grav, normele ce caracterizeaza un stat de drept, intrucat rolul sau de presedinte ales, iar in acel moment de presedinte al CPUN, era de a veghea la respectarea drepturilor tuturor cetatenilor tarii si de a sustine, in mod impartial, interesele si optiunile acestora.

Parchetul mai spune in rechizitoriu ca presedintele Federatiei Sindicatelor Miniere, Ion Napau, stia inca din jurul acestei date de 11 iunie 1990 ca Ion Iliescu doreste sa aduca mineri in Bucuresti, pentru a face curatenie in Piata Universitatii.

Aceasta concluzie reiese din declaratia martorului Ion Cioaca, lider de sindicat la Exploatarea Miniera Campulung, care a afirmat: "Fac precizarea ca, in jurul datei de 11 iunie 1990, ma aflam la Bucuresti. Cu aceasta ocazie m-am dus la Federatia Nationala a Minerilor din Romania, care era reprezentata de Ion Napau, pentru rezolvarea unor probleme de serviciu. Dupa o discutie cu privire la problemele de serviciu, am plecat cu acesta prin oras, ajungand si la Piata Universitatii. Cand am ajuns in dreptul manifestantilor, Ion Napau mi-a replicat: 'Auzi ba ce vrea presedintele tarii, sa venim noi cu minerii din tara, sa facem curatenie in Bucuresti'. Atunci eu am replicat: 'Ce ma, tu esti nebun? Ce rost are sa ne implicam noi sindicatele in restabilirea ordinii in Bucuresti, in conditiile in care presedintele si guvernul a fost ales in mod democratic si are la indemana alte institutii pentru mentinerea ordinii'. El mi-a replicat ca e nevoie de o forta, respectiv de noi, minerii, intrucat armata nu se mai implica, iar militia reprezinta o forta slabita".

Aducerea minerilor pentru degajarea Pietei Universitatii este confirmata si de Sorin Rosca Stanescu, care era in iunie 1990 vecin de apartament cu Dumitru S. Nicolae, un om apropiat de Ion Iliescu.

"Eram vecin de apartament pe strada 10 Mese, nr. 8, cu profesorul N. S. Dumitru, care in perioada respectiva ocupa o functie extrem de importanta in FSN si care era un apropiat al lui Ion Iliescu. Acesta l-a inspirat, conform declaratiilor pe care mi le-a facut, pe Iliescu, atunci cand Iliescu a facut o analogie dintre manifestantii din Piata Universitatii si legionari. Intrucat apartamentele noastre erau despartite de un perete improvizat, foarte subtire, fara sa vreau, am auzit, in zilele anterioare datei de 13 iunie 1990, cum acesta vorbea frecvent, cu diverse persoane, pronuntand cuvantul mineri. Acelasi lucru s-a petrecut si in data de 13 iunie 1990, seara, si pe parcursul noptii. Nu am reusit insa sa aud continutul acestor mesaje telefonice", a declarat Rosca Stanescu.

In rechizitoriu se mai arata ca, in perioada 11 - 15 iunie 1990, din ordinul lui Virgil Magureanu, toti sefii Sectiilor Judetene de Informatii au fost convocati la Bucuresti, la o sedinta, cu o ordine de zi banala. La comanda Sectiilor Judetene de Informatii se aflau, la acea data, ofiteri provenind din randurile Ministerului Apararii Nationale, iar loctiitorii acestora erau ofiteri proveniti din structurile fostei Securitati comuniste. Prin dislocarea din teritoriu a comandantilor Sectiilor Judetene de Informatii, la comanda acestora au ramas, in perioada respectiva, ofiteri de securitate de cariera.

In opinia procurorilor, acest fapt dovedeste ca Virgil Magureanu a dorit ca la conducerea structurilor teritoriale ale SRI sa fie oameni pe care sa se poata baza in derularea evenimentelor ce trebuiau sa aiba loc in zilele urmatoare.

Tot la 11 iunie 1990, la sediul SRI, a avut loc o sedinta la care au participat toti ofiterii cu functii de conducere din structura centrala a serviciului. Aceasta sedinta a fost condusa de Virgil Magureanu si a avut pe ordinea de zi un punct unic care se referea la pregatirea eliminarii manifestantilor care mai existau in Piata Universitatii.

Semnificativa in acest sens este declaratia data de gen. Mircea Chelaru, care la data respectiva indeplinea functia de director al Diviziei de Contraspionaj din cadrul SRI: "In bordul din 11 iunie 1990, punctul unic al ordinii de zi a fost acela de a pregati eliminarea grupului permanent din Piata Universitatii. La aceasta sedinta a participat tot bordul SRI, condus de domnul Virgil Magureanu. Avand informatiile din luna mai 1990, completate cu informatii indirect, cum ca existau niste locatii in Bucuresti in care sunt depozitate arme albe de agresiune - bate, cocktailuri Molotov, s-a supus la vot eliminarea grupului dur din Piata Universitatii. Am fost singurul care am votat impotriva, explicandu-le ca, oricum este o actiune civica in curs de stingere si nu este nevoie sa se foloseasca forta ci, dimpotriva, intensificarea dialogului persuasiv cu protestatarii. Tot in bord, Virgil Magureanu a afirmat ca trebuie sa mergem la Petre Roman sa-l convingem sa dea ordinul".

In dimineata zilei de 12 iunie 1990, ministrul Apararii, Victor Atanasie Stanculescu, a plecat in Germania, la Berlin, unde avea loc o intalnire a ministrilor apararii din statele membre ale Tratatului de la Varsovia. Acesta a revenit in tara, in dimineata zilei de 14 iunie 1990. In respectivul interval de timp, la comanda armatei s-a aflat Vasile Ionel, cel care fusese numit de Ion Iliescu, in decembrie 1989, in functia de prim-adjunct al ministrului Apararii Nationale, se mai arata in rechizitoriu.

Pe 12 iunie 1990, la sediul FSN, Dumitru S. Nicolae a avut o intalnire cu persoane cu functii de conducere in partid, pe tema mobilizarii unor muncitori din Bucuresti care, in ziua urmatoare, sa fie adusi in Piata Universitatii pentru a-i inlocui pe manifestantii ce urmau a fi evacuati.

Bogdan Niculescu Duvaz s-a opus acestei propuneri, insa a ramas stabilit ca prin intermediul primariilor de sector se va face mobilizarea muncitorilor pentru a doua zi.

Tot pe 12 iunie, ministrul de Interne Mihai Chitac i-a prezentat lui Petre Roman Planul de actiune pentru evacuarea Pietei Universitatii, iar acesta din urma l-a aprobat, fiind convins in acest sens de Magureanu si procurorul general Gheorghe Robu.

O copie a Planului de actiune a fost depusa la dosar de catre fostul ministru de Interne Mihai Chitac, cu ocazia audierii din 18 iunie 2007. Acest plan arata ca actiunea de evacuare a Pietei Universitatii avea la baza ordinul verbal dat de Ion Iliescu.