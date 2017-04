Ministerul de Finante, DECIZIE de ULTIMA ORA! Ce se intampla cu cota unica

Reprezentantii ministerului Finantelor Publice au demarat in aceasta saptamana discutiille cu reprezentantii mediului de afaceri si cei din randul consultantilor fiscali cu privire la introducerea unui impozit pe gospodarie, dar si in vederea eliminarii cotei unice si introducerea impozitului progresiv. Discutiile sunt deocamdata in faza incipienta, pe masa fiind puse mai multe scenarii de lucru.

Surse apropiate discutiilor au declarat pentru HotNews: "E vorba de un mecanism de deduceri fiscale pentru gospodarii si din cauza ca in acest moment nu exista in Codul Fiscal conceptul de gospodarie si nici cel de familie, asa cum e in alte tari. Acum se incearca o redefinire din punct de vedere fiscal a acestor concepte".

Aparticipanti la discutii au precizat: "In state gen Germania si Franta, unde cota maxima de impozitare este foarte ridicata, pentru a mai "indulci" acest nivel ridicat al impunerii fiscale, exista deductibilitati pe care cetatenii le pot aplica pentru diferite cheltuieli - cu scoala copiilor, pentru diferite investitii pe care le fac sau chiar in functie de numarul de copii pe care ii au. Ai nostri incearca sa construiasca un sistem similar, dar discutiile sunt inca la inceput. Din cate am inteles, se doreste ca declaratiile de venit sa se depuna pe familie sau pe gospodarie, iar daca unul din soti castiga mai mult si s-ar incadra la cota maxima de impunere, sa se calculeze o medie pe familie a veniturilor pentru ca aceasta medie sa fie mai mica decat venitul individual al celui care castiga cel mai bine din familie".

De altfel, si programul de guvernare al PSD face referire la un impozit diferentiat: "Incepand cu 2018, odata cu introducerea impozitului diferentiat pe venitul global (IVG), de 0%, respectiv 10%, anual, pentru fiecare gospodarie din Romania se va completa o declaratie de venit global de catre consultantii fiscali, in numele membrilor acelei gospodarii. Aceasta declaratie de IVG va avea ca baza de plecare declaratia de patrimoniu, care se va depune o singura data, in aceleasi conditii precum declaratia de venit global. Arondarea populatiei la consultantii fiscali precum si functionarea acestora se va face prin Hotarare de Guvern in urma dezbaterilor publice. Pe langa rolul de a completa si depune declaratiile de mai sus, consultantul fiscal va prelua si sarcina de a plati toate taxele si impozitele datorate de catre persoanele fizice aflate in portofoliu sau, catre administratiile si institutiile publice centrale si locale. Aceasta masura va duce la eliminarea ghiseelor pentru persoane fizice din tara, din cadrul tuturor institutiilor publice din Romania. Selectarea si pregatirea celor care doresc sa devina coonsultanti fiscali se va face etapizat, pana cel tarziu la 1 decembrie 2018, atunci cand pe modelul din SUA, fiecare roman va beneficia de suportul unui astfel de consultant", se arata in programul de guvernare al PSD , la pagina 27.

"Asa este trecut in acest moment in programul de guvernare, dar noi banuim fie ca ce e peste 2.000 de lei vor fi impozitati cu mai mult de 10%, fie se va pune un nou prag al veniturilor, dincolo de care cota de impunere va fi mult mai consistenta", au mai spuns participantii la discutii.

Programul de Guvernare, luat in discutii pentru a se aplica de la intai ianuarie 2018, al PSD mai propune:

- Atat pentru cei cu activitati independente, cat si pentru salariati si pensionari, impozitul pe veniturile mai mici de 2.000 lei/ luna va fi zero. In acest fel, creste clasa de jos spre clasa de mijloc, fara insa a impovara firmele care platesc salariile. Dimpotriva, continuand pe linia reducerii contributiilor cu 5 puncte procentuale adoptata in 2014 de PSD, cu o noua reducere de 4,25 puncte procentuale din 2018. Totodata, se vor elimina 4 din cele 6 contributii platite astazi.

CAS-ul se va putea plati la fondurile proprii de pensii (private), fara a mai exista obligatia de a se plati la bugetul asigurarilor sociale de stat, iar CASS-ul se va plati integral ca persoana fizica, la nivelul salariului minim pe economie, indiferent de numarul de activitati desfasurate. CASS nu se va plati de catre persoanele care realizeaza veniturile independente dar care sunt scutite de plata acestei contributii (pensionari, persoane cu handicap, tineri, persoane aflate in intretinere).