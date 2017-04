Ministerul Muncii anunta SCHIMBARI IMPORTANTE pentru viitorii pensionari ai tarii

Ministerul Muncii a propus prelungirea cu sase luni a perioadei de aplicare a Legii nr. 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii, printr-un proiect de ordonanta de urgenta supus, incepand de luni, dezbaterii publice, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a ministerului.





„Persoanele care nu au acumulat suficienti ani de vechime pentru a primi pensie de la stat isi vor putea plati in continuare asigurarile sociale pentru anii in care nu au cotizat. Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a propus prelungirea cu inca 6 luni, pana la 31 decembrie 2017, a perioadei de aplicare a Legii nr. 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii, printr-un proiect de ordonanta de urgenta supus, incepand de astazi (luni n.r.), dezbaterii publice”, se spune in postarea ministrului.