Ministrul de Interne, Carmen Dan, o tine in brate pe Oana Schmidt Haineala, omul lui Basescu

Oana Schmidt Haineala si Carmen Dan

Carmen Dan, ministrul de Interne, o apara pe Oana Schmidt-Haineala si o vrea la Ministerul de Interne ca Secretar de Stat. Ministrul de Interne Carmen Dan spune ca nu i-a impus-o nimeni pe Oana Schmidt-Haineala, dar, doamna ministru, nu este sincera pentru ca o vrea dupa criterii profesionale, netinand cont de ce a facut aceasta doamna procuror cand era la CSM.



In declaratiile doamnei ministru de Interne, spune ca a cunoscut-o pe Oana Schmidt-Haineala ca o profesionista desavarsita. S-ar parea ca Romania nu mai gaseste un Secretar de Stat, decat, si numai pe Oana Schmidt-Haineala. Doamna ministru de Interne, nu a vorbit deloc de erata scrisa pe timpul lui Basescu, si semnata de 6 judecatori de la Curtea Constitutionala, acea erata a dus poporul roman, si 7 milioane de votanti sa simta ca votul lor a fost inutil.



Opinia publica trebuie sa stie ca ministrul de Interne, Carmen Dan, nu este sincera si ne minte. Probabil ca Oana Schmidt-Haineala i-a fost impusa de cineva, iar daca nu i-a fost impusa, inseamna ca PSD este un partid de oameni fara caracter, care uita de oamenii care au luptat ca si dusmani impotriva lor. Pe zi ce trece, PSD se afunda din ce in ce mai tare intr-o cloaca, din care, in cele din urma, nu va mai avea scapare.