Ministrul Educatiei: "Mi se pare normal sa imi dau DEMISIA"! Surse: Toti ministrii demisioneaza

”Mi se pare normal sa se faca o evaluare. Daca nu mi-am indeplinit misiunea, sa fiu demis”, a declarat ministrul Educatiei, Pavel Nastase.

Potrivit unor surse, toti ministrii guvernuluiisi vor inainta demisia in Cex. Acestia nu il sustin pe Sorin Grindeanu, iar in urma intalnirii avute cu presedintele, au ajuns la acest acord. In alta ordine de idei, Ministrul Educatiei,, a declarat, miercuri, inainte de sedintain care se va decide soarta guvernului, ca i se pare normal sa fie demis, daca nu si-a indeplinit misiunea, informeaza Antena3.