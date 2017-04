Ministrul Justitiei, Tudorel Toader face ORDINE: " Loialitate fata de valorile constitutionale"

Tudorel Toader

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca opozitia, puterea, autoritatile, dar si cetatenii trebuie sa dea dovada de loialitate fata de valorile constitutionale, precizand totodata ca are "deplina incredere" in instrumentele pe care opozitia le are la indemana pentru a critica o lege.



"Am deplina incredere in aceste instrumente pe care le are opozitia si pe care stiu bine ca le-a folosit si in mod eficient, dar si opozitia si puterea si autoritatile si cetatenii trebuie sa dam dovada de loialitate fata de valorile constitutionale. Pot da un exemplu: cand Curtea a declarat o ordonanta neconstitutionala azi si puterea a adoptat o ordonanta cu absolut acelasi continut ieri dupa-amiaza, ca in felul asta se mentina solutia legislativa care urma sa fie declarata neconstitutionala, sa extraga noua ordonanta din controlul de constitutionalitate si sa perpetueze solutia si sa se produca efectele juridice. Prin urmare, dincolo de arhitectura statului de drept din Constitutie, dincolo de cunoasterea si respectarea competentelor, e necesara aceasta comuna obligatie, aceasta comuna nevoie de loialitate fata de valorile constitutionale. Numai astfel opozitia isi poate indeplini rolul acela gardian al Constitutiei prin sesizarea CCR pentru mentinerea majoritatii in limitele constitutionale", a afirmat Toader, la o conferinta internationala organizata la Palatul Cotroceni, conform Agerpres.



"Opozitiei i se da acest instrument de a critica legea in a priori, in a posteriori, dar in opinia noastra o viitoare revizuire a Constitutiei ar trebui sa asigure si efectivitatea criticii, accesul opozitiei la instanta de contencios constitutional pentru ca termenul in care poate sa critice legea e foarte scurt, se calculeaza pe zile pline, se ia si ziua de inceput si ziua de sfarsit si daca ne-am duce, de exemplu, in vara lui 2009, cand s-au adoptat Codul penal si cel de procedura penala, opozitia nu putea de azi pana poimaine sa citeasca, sa critice, sa sesizeze Curtea Constitutionala cu argumente consistente", a spus Tudorel Toader.