in loc de 3 in prezent. Legea prevede ca mandatele in curs nu pot fi afectate de modificarea legii. Daca legea intra in vigoare in ianuarie 2018, mandatele actuale nu sunt afectate. Perspectiva mandatelor de 4 ani nu se refera la cei care au functii astazi sau maine.

sau a unui judecator pentru a trece in functia de procuror: dupa doilea an la Institutul Magistraturii se duc in practica, dupa care se specializeaza. Judecatorii sunt majoritari in celelalte domenii, nu in penal, procurorii sunt majoritari in penal. Propunerea noastra e de a respecta specializarea pe care o au magistratii de-a lungul carierei. Mentinem posibilitatea ca un procuror sa treaca judecator, dar numai la nivel de judecatorie, cu avizul CSM. Altfel apar conditiile de vechime.

sectia pentru procurori de la CSM sa decida in privinta carierei profesionale a procurorilor, sectia pentru judecatori sa decida in privinta judecatorilor, ramanand CSM-ul sa desfasoare activitatile pentru independenta si buna functionare.

ICCJ are un volum de activitate foarte diversificat si foarte bogat. Pentru buna functionare, se considera ca este necesar un al doilea vicepresedinte.

se pastreaza in sensul ca presedintele ICCJ se numeste de catre presedintele Romaniei. Se modifica in sensul ca propunerea sa nu o mai faca plenul CSM, ci sectia pentru judecatori.

, functii de conducere: sa decida sectia pentru procurori a CSM, la propunerea ministrului Justitiei, in baza unei proceduri transparente, procurori care tb sa aiba 10 ani de vechime in functia de procuror. MCV recomanda o proceduta transparenta pentru numirea in functie si neamestecul factorului politic.

Eliminarea posibilitatii de mentinere in functie a magistratilor condamnati pentru vatamare corporala din culpa. In prezent, decizia apartine CSM. Eu cred ca aici nu e chestiune de apreciere, ci de constarare a unui fapt obiectiv incompatibil cu statutul de magistrat. In prezent, pragul este foarte sus, la 90 de zile de ingrijire dupa vatamare din culpa. Legea este egala pentru toti, aceasta prevedere legala nu se justifica.