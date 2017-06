Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu: "Eu mi-am terminat autoevaluarea si nu am restante"

Lia Olguta Vasilescu 1

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat luni ca si-a finalizat autoevaluarea si ca nu are restante la minister in ceea ce priveste indeplinirea obiectivelor din programul de guvernare.

Lia Olguta Vasilescu a subliniat ca a colaborat bine cu toata lumea, inclusiv cu premierul Sorin Grindeanu.

"Eu mi-am terminat autoevaluarea, nu am restante, in sensul ca pe ministerul meu s-au terminat toate lucrurile. Sigur ca multe dintre obiective sunt la ora actuala in curs de indeplinire, adica au iesit din minister, dar sunt in perioada de dezbatere publica. Practic le putem considera rezolvate. Asteptam cu totii Comitetul Executiv National cu mare nerabdare", a spus Vasilescu, la Parlament.

Intrebata cum lucreaza cu premierul Sorin Grindeanu, ea a raspuns: "Eu colaborez bine cu toata lumea, dar nu conteaza cum colaboram noi la nivel personal. Cred ca este foarte important cum se colaboreaza la nivel institutional".



Sursa: romaniatv.net