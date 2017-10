Ministrul Sanatatii rupe tacerea: "Am primit amenintari!"

Florian Bodog

Legea vaccinarii a fost o aventura pentru toti cei care au lucrat la ea, a declarat marti ministrul Sanatatii, Florian Bodog, care a marturisit ca a primit si unele amenintari.

"Legea vaccinarii a fost o aventura pentru toti care au lucrat la ea. Dupa cum stiti, a fost foarte multa presiune publica asupra echipe din minister care a lucrat. Dupa cum ati vazut ieri, legea a fost adoptata cu 99,9%, pentru ca am avut o singura abtinere si 99 de voturi", a spus demnitarul, cu prilejul deschiderii celei de-a VI-a editii a Aspen Healthcare Forum. Intrebat daca a primit amenintari, ministrul a raspuns: "Am primit amenintari si azi noapte pe Facebook, am primit tot felul de injuraturi si le-am multumit si le-am urat la fel".

"Prima parte de doze de vaccin (n.r. antigripal) au sosit sau este deja semnat contractul pentru cantitatea mica de vaccin pe care am achizitionat-o conform procedurilor de achizitie romanesti, iar cantitatea de peste un milion de doze, din cate stiu eu, urmeaza sa soseasca la mijlocul lunii noiembrie. Nu suntem in intarziere. Vaccinarea va incepe la sfarsitul acestei luni asa cum a fost recomandarea OMS. Potrivit OMS, trebuie sa incepem la sfarsitul lunii octombrie - mijlocul lunii noiembrie. Pana la momentul de fata, nu exista cazuri de gripa raportate identificate in Romania", a afirmat ministrul.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.