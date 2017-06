Ministrul Turismului: ”Retragerea demisiilor de catre ministri este posibila si deplin legala”

Mircea Dobre

Ministrul Turismului, Mircea Dobre, sustine ca retragerea demisiilor de catre ministri este posibila si deplin legala. Acesta a declarat ca potrivit deciziei Curtii Constitutionale ”orice ministru demisionar poate reveni asupra demisiei in termen de 15 zile de la data la care si-a dat demisia”.

Oficialul a amintit, totodata, de continutul Deciziei Curtii Constitutionale din 2007 referitoare la cererea de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala, dintre presedintele Romaniei si Guvernul Romaniei.

”Curtea Constitutionala precizeaza clar in Decizia nr. 356 din 5 aprilie 2007 asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala, dintre presedintele Romaniei si Guvernul Romaniei, formulata de primul-ministru Calin Popescu Tariceanu urmatoarele: 'Curtea retine ca potrivit dispozitiilor art. 106 din Constitutie, functia de membru al Guvernului inceteaza, printre alte cazuri, si in urma demisiei. Demisia este un act juridic unilateral de vointa al titularului functiei si care nu este susceptibila de control sau aprobare; despre demisie se ia doar act de catre autoritatea functiei. In conformitate cu art.6 din Legea nr.90/2001, demisia se anunta public, se prezinta in scris primului-ministru si devine irevocabila in momentul in care s-a luat act de depunerea ei, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data depunerii. Caracterul ei irevocabil priveste numai pe autorul demisiei, si aceasta inseamna ca autorul nu mai poate reveni, retragandu-si demisia. Prin urmare, in caz de demisie, Presedintele Romaniei, la propunerea primului-ministru, care inainteaza demisia si ii solicita rezolvarea acesteia, urmeaza sa ia act de demisie si sa declare vacanta functia de membru al Guvernului”, a subliniat ministrul.

Intrebat ce se intampla la momentul actual la Ministerul Turismului in contextul acestei controverse, Mircea Dobre a afirmat institutia nu are nicio problema de functionare.