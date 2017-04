MINIVACANTA DE 5 ZILE pentru toti romanii dupa PASTE!

Sunt foarte aproape sarbatorile pascale. La doar doua saptamani vine sarbatoarea Internationala a Muncii (1 mai). Urmeaza apoi alte zile libere legale la inceputul lunii iunie cu Ziua internationala a copilului si Rusaliile.

Paste: 15, 16, 17, 18 sunt zile de sarbatoare si nu sunt putini cei care vor reveni la munca abia Luni - 24 aprilie.

1 Mai: 29 si 30 aprilie, 1 Mai

Elevii, bugetarii, cat si angajatii din mediul privat se vor bucura de o mini-vacanta la scurt timp dupa Pasti.

La inceputul lunii iunie, romanii se vor putea bucura de o noua minivacanta de cinci zile:

Joi 1 iunie 2017 - Ziua Copilului declarata zi libera

Vineri 2 iunie 2017 - Mari sanse sa fie declarata libera pentru ca este inainte de weekend.

Sambata si Duminica, respectiv 3 si 4 iunie 2017 - Weekend si prima zi de Rusalii

Luni 5 iunie 2017 - A doua zi de Rusalii, zi libera

Codul Muncii prevede 14 zile libere acordate cu ocazia sarbatorilor legale, respectiv cate doua zile pentru Anul Nou, Paste, Rusalii si Craciun si cate o zi pentru Ziua Unirii Principatelor Romane, Ziua Internationala a Muncii, Ziua Copilului, Adormirea Maicii Domnului, Sfantul Andrei si Ziua Nationala a Romaniei.

Codul Muncii prevede ca, prin hotarare a Guvernului, se vor stabili programe de lucru adecvate pentru unitatile sanitare si pentru cele de alimentatie publica, in scopul asigurarii asistentei sanitare si, respectiv, al aprovizionarii populatiei cu produse alimentare de stricta necesitate, a caror aplicare este obligatorie.

De asemenea, salariatii care sunt nevoiti sa lucreze in zilele declarate sarbatori legale trebuie sa beneficieze de timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile. In cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere, ei trebuie sa primeasca, pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, un spor la salariul de baza, ce nu poate fi mai mic de suta la suta din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru.

Urmatoarele ZILE LIBERE in 2017

15 august — Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie — Sfantul Andrei

1 decembrie — Ziua Nationala a Romaniei

25 decembrie, 26 decembrie — Craciunul