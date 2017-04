Mircea Badea o DESFIINTEAZA pe sefa DNA in scandalul Monicai Pop: "Este CORUPTA de putere"

Mircea Badea

Mircea Badea a criticat-o dur pe Laura Codruta Kovesi in emisiunea "In Gura presei”, in urma deciziei in cazul medicului Monica Pop, managerul Spitalului de Oftalmologie. Monica Daniela Pop, manager al Spitalului Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti, a fost pusa sub acuzare pentru patru fapte de abuz in serviciu si conflict de interese, a anuntat, luni, Directia Nationala Anticoruptie (DNA). Potrivit procurorilor, Monica Pop a incheiat, in 13 iunie 2003, 25 octombrie 2007, 1 decembrie 2007 si 29 noiembrie 2012, cu incalcarea legislatiei primare, patru acte aditionale la un contract de inchiriere ce fusese incheiat anterior cu o societate comerciala.