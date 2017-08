Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Fara victorie inin primele trei etape din acest sezon,are posibilitatea sa obtina primele puncte pe teren propriu, in Copou, miercuri, cuSpre deosebire de moldoveni, formatia din Targoviste a acumulat patruin primele trei runde, dupa o remiza la Pandurii si un succes pe propriul teren cu ASU Poli Timisoara.Iesenii, in schimb, au un singur punct la activ, dupa remiza nebuna din Copou cu Braila (4-4) si spera ca miercuri seara sa bifeze prima victorie stagionala. Antrenorul Stiintei,, si-a incurajat elevii si le-a transmis ca au valoare de Liga a II-a, dar i-a avertizat ca va trebui sa elimine greselile individuale pentru a putea obtine puncte la acest nivel.„Daca in primele 2-3 etape s-a putut vorbi despre acomodarea cu Liga a II-a, de acum incolo suntem obligati sa adunam puncte. Deja clasamentul s-a rupt. In prima parte sunt echipe care au adunat puncte, in ultima parte sunt cele cu cate un punct sau fara. Noi trebuie sa ne depasim conditia in urmatoarele meciuri. Eu cred in jucatorii mei, important este sa creada si ei. Trebuie sa-si dea seama ca au valoare de Liga a II-a. In plus, nu trebuie sa mai faca greseli. Daca la Liga a III-a mai greseau si nu se vedea pe tabela, aici fiecare greseala este taxata, pentru ca suntmai valorosi. Trebuie concentrare suta la suta. Am incredere ca vom sparge gheata in meciul de miercuri”, a declarat antrenorul Cristi Ungureanu.Desi de regula nu vorbeste despre arbitraje, Ungureanu considera ca in meciul de la Pitesti, cu, echipa sa a fost dezavantajata clar.„Primele doua goluri au fost marcate neregulamentar. Primul dintr-un ofsaid clar, al doilea dintr-uninventat. La 0-2 a fost greu sa mai revenim. Probabil suntem prea mici pentru o echipa asa mare cum este FC Arges. Nu voiam sa fim avantajati, dar nici dezavantajati. Vreau ca meciul sa fie disputat pe teren, de catre ambele echipe. A fost o doamna arbitru la centru, poate ca au fost emotiile primului meci, se mai intampla. Nu i-am spus nimic la final, pentru ca nu sunt omul care sa critic arbitrii. Am fost multumit de jocul baietilor, chiar nu am ce sa le reprosez. Am avut multe ocazii. Mai ingrijorat decat faza defensiva sunt de atac, pentru ca ne cream foarte multe ocazii si nu reusim sa marcam”, a adaugat Ungureanu.Meciul Stiinta Miroslava - Chindia Targoviste, contand pentru etapa a 4-a a Ligii a II-a va avea loc astazi, de la ora 18:00, pe stadionul "Emil Alexandrescu" din Copou.