Miscari IMPORTANTE in Copou: Toti jucatorii negociaza cu noua conducere

Situatia de la Poli Iasi e pe cale sa se rezolve, dupa ce AFAN (Asociatia Fotbalistilor Amatori si Nonamatori) s-a implicat. Presedintele AFAN, Emilian Hulubei, a declarat pentru GSP.ro ca toti cei 13 jucatori care erau fortati sa renunte la bani si sa se desparta de formatia din Iasi si-au rezolvat problemele. Cu unii s-a reziliat pe cale amiabila, iar cu altii conducerea moldava se afla in aceste momente la negocieri.

"Toti jucatorii de la Iasi au vorbit cu noi. Chiar acum am terminat rezilierea cu Ionut Voicu. Am rezolvat rezilierile pentru Tiganasu si Ciuca. Acum vorbim si cu Grahovac sa vedem ce se intampla. Mai sunt trei jucatori care mai au un an de zile contract: Mitici, Ciucur si Golubovici, care acum sunt la negocieri. Si Vasile Gheorghe e la negocieri in acest moment. Toti sunt la negocieri in acest moment cu noua conducere de la Iasi. Nu se vor mai prelungi intelegerile cu jucatorii aflati in ultimele zile de contract, iar cu cei care mai au un an se negociaza. Intr-adevar sunt restante financiare, dar in acordurile de reziliere sunt trecute si acesti bani pe care ii au de primit. In cazul in care nu-si vor primi banii, vor fi facute memorii si vor fi recuperati 100%", a declarat Hulubei pentru GSP.ro.





"Vom da si noi un comunicat referitor la ce a spus domnul Prunea, ca nu e chiar asa situatia" Emilian Hulubei