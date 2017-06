Misterul unei relatii de succes! Asistam la un RAZBOI intre PSD si SECURITATE!

Romanii trec printr-o perioada de razboi, razboi politic. Din ce in ce mai des oamenii de rand sunt intoxicati cu fum politic, cu miros de securitate. Toti au crezut ca odata cu sfarsitul comunismului securitatea va disparea, insa nu este deloc asa. Zilnic oamenii de rand asista la scandaluri politice dictate de undeva de sus. Romanii au nevoie de informatii corecte, nu trebuie intoxicati. Cand vine vorba despre dezinformare in masa avem o echipa formata din trei persoane care se pricepe de minune la asta. Vorbim despre Victor Viorel Ponta, Sorin Grindeanu si generalul Serviciului Roman de Informatii Gabriel Stanescu. Cei trei au cu siguranta o relatie mai speciala si cel mai probabil se cunosc dinainte de a ocupa functii importante in stat. Se vorbeste des despre sistem si se fac presiuni la nivel national, totul pentru a injecta in mintea oamenilor ideea de corectitudine.



Nu este nici pe departe asa. Romanii asista din pacate la un RAZBOI intre Partidul Social Democrat (PSD) si Securitate. La mijloc au fost cateva "scantei" care nu au putut fi stinse "in familie". Razboiul s-a mutat in fata cetatenilor. Liviu Dragnea a reusit intr-un timp extrem de scurt sa atraga antipatia a sute de mii de romani. El este injurat in fiecare zi de catre alegatori, insa nici Sorin Grindeanu nu este departe. Romanii nu pot inghiti securitatea la nesfarsit. In orice caz sloganul lui Sorin Grindeanu ramane acelasi. "Sistemul e cu noi, Dragnea pe locul doi". Deputatii din Iasi vor vota sau nu vor vota pentru Sorin Grindeanu, insa si aici putem vorbi cu usurinta despre dezinformare. Cert este ca Romania nu are nevoie de un razboi politic si nici de un razboi cu securitatea. Aliantele perverse facute peste noapte si promisiunile altora nu fac decat se tina o ghiara grea peste aceasta tara.