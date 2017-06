incident mortal ursoaia 22

Incident socant la Iasi. Un barbat in varsta de 62 de ani a murit pe loc dupa ce un cutit de la os-a desprins si l-a lovit in cap. Totul s-a petrecut in comuna ieseana, in satul. Acolo, doi localnici erau pe camp la cosit. Ioan R. era la volanul unui tractor, iar Mihai Dragan se afla in spatele utilajutui cand un cutit de la cositoare s-a desprins."Eu eram pe camp si l-am auzit pe tractorist strigand. Am mers sa vad ce s-a intamplat si l-am vazut pe Mihai cazut si plin de sange. Am fugit repede sa ajung intr-o zona cu semnal sa pot suna la salvare. Am sunat si a venit ambulanta, dar au spus ca este. Nu pot sa inteleg ce s-a intamplat... s-a desprins vreun cutit sau a sarit vreo piatra", a spus unul dintre martori. Echipajul medical care a ajuns la fata locului nu a mai putut decat sa constate decesul.Medicii au constatat decesul barbatului. "Am fost solicitati in localitatea Ursoaia, comuna Romanesti, sa intervenim la unin care a fost implicata o persoana. A fost dirijat imediat un echipaj medical de urgenta tip C2 cu medic, care la fata locului au gasit un barbat de aproximativ 60 de ani, cu semne de moarte biologica deja instalate. Cadrele medicale au declarat decesul si a fost anuntata politia pentru cercetari", a declarat Nicolai Pralea, purtator de cuvant al Serviciului deJudetean Iasi. Soferul tractorului a declarat ca nu stie ce s-a intamplat."Eu mergeam cu tractorul, iar cand m-am uitat in spate l-am vazut cazut. Nu stiu ce s-a intamplat, daca a sarit vreo piatra sau daca a sarit vreun cutit de la cositoare", a declarat soferul. Politistii au deschis un dosar penal."Politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa si fac cercetari petru stabilirea intregii situatii de fapt", a precizat Adina Lupu, purtator de cuvant in cadrul Inspectoratului deJudetean Iasi.Trupul neinsufletit al barbatului a fost ridicat si transportat la Institutul de Medicina Legala () Iasi pentru. Dupa finalizarea analizelor urmeaza sa se afle ce l-a ucis pe barbat. Mihai Dragan avea un copil plecat in strainatate. Acum familia lui se pregateste de inmormantare. Tractoristul urmeaza sa raspunda in fata legii. Cert este ca barbatul mort nu avea ce sa caute in spatele utilajului, avand in vedere cat de periculos este.