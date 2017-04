Moarte suspecta a unui inginer roman in Malaezia

Dupa ce se angajase in urma cu doar o saptamana la companie, un inginer roman de 36 de ani a murit la bordul unei nave comerciale din Singapore in drum spre China in apele statului malaysian Sabah.

Mevlit Stelian a murit, miercuri dimineata, in jurul ore 04.30, ora Romaniei, in sala motoarelor. O cerere a fost transmisa Agentiei Maritime Malaysiene, printr-un centru de la Kuala Lumpur, ca trupul sa-i fie transportat pe cale aeriana la un spital, relateaza News.ro.

"Agentul navei a contactat initial Lauban, insa spitalul de acolo nu dispune de echipament adecvat”, a declarat adjunctul seful politiei districtuale, Chandra, citat intr-un comunicat. Stelian "a fost adus apoi aici cu un elicopter al Fortelor aeriene, pentru a primi tratament la Spitalul Regina Elizabeth”, adauga el.

Politia nu a fost in masura sa ia declaratii de la cei 15 membri ai echipajului, deoarece nava si-a continuat drumul catre Shekou, in China. Stelian, casatorit, era al treilea inginer al navei Berge Bulk Maritime Pte Ltd din Singapore.