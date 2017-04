Mobilitate Erasmus derulata de Liceul Tehnologic Economic de Turism Iasi

Pana pe 7 aprilie 2017,Iasi este gazda ultimei mobilitati in cadrul proiectului+ "Cooperarea dintre scolile europene in vederea crearii, aplicarii si diseminarii resurselor educationale deschise prin folosirea tehnologiilor informatiei si ale comunicarii", la care participa 36 desi noua cadre didactice din Polonia, Italia si Turcia. Programul pregatit de liceul gazda este unul foarte atractiv si diversificat, astfel incat, toti elevii vor avea parte de o experienta de neuitat.Vor fi imbinate cu succesce se vor desfasura in incinta scolii, cat si activitati in aer liber. Sunt pregatite pentru elevi: activitati didactice interactive, vizita la Palatul Roznovanu, vizita la Muzeul Etnografic de la Palatul Culturii si un atelier in care elevii vor fi initiati in arta incondeierii oualor de Pasti (atelierul va fi organizat in incinta Muzeului Catedralei Mitropolitane, Iasi). Nu lipseste din, jocul interurban "Vanatorii de comori", joc ce urmareste o familiarizare a oaspetilor cu cele mai importanteale Iasului prin folosirea hartilor interactive si a Internetului."Avand in vedere ca obiectivul principal al proiectului este de a implementa folosirea tehnologiei in cadrul curriculum-ului, cu scopul de a dezvolta elevilor competente si abilitati necesare secolului XXI, intr-un mod eficient si creativ, din program nu vor lipsi ateliere de lucru in care se vor crea documentare in iMovie, Glogster, on-line Magazine. Tot in aceasta saptamana se vor organiza «Zilele Liceului Economic de Turism», un bun prilej de a participa cu totii, gazde si oaspeti, la Festivalul Culturilor ce se va desfasura in data de 6 aprilie 2017 la Teatrul Luceafarul, incepand cu ora 13:00, intr-un cadru cu adevarat festiv. Cu siguranta, elevii vor lega prietenii stranse si se vor simti cu totii ca intr-o adevarata comunitate, inlaturand cu succes bariere de limba, cultura, mentalitate si obiceiuri", a explicat, directorul unitatii educationale.