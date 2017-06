Modificari importante in circuitul mijloacelor de transport public

Iesenii care vor participa sambata, 24 iunie, la manifestarile organizate in fata Palatului Culturii si pe pietonalul Stefan cel Mare, in cadrul celei de-a doua editii a Festivalului „RomanIA Autentica”, vor putea calatori gratuit cu mijloacele de transport in comun spre si de la locul evenimentelor.

Compania de Transport Public (CTP) Iasi se alatura astfel Primariei Municipiului Iasi si celorlalti parteneri in eforturile de constientizare asupra importantei portului si obiceiurilor populare romanesti si de introducere a iei in patrimoniul UNESCO.

Astfel, incepand de joi, 22 iunie, pana sambata, 24 iunie, de la urmatoarele tonete CTP, marcate prin afisele aferente Festivalului (cu „Sarbatoarea Iei”), pot fi luate tichete speciale de calatorie comandate de municipalitatea ieseana: Bicaz, Familial, Sg. Gr. Ioan, Universitate, Tg. Cucu, Piata Unirii, Mircea cel Batran, Dr. Savini, Frigorifer, Pod Nicolina, T. Vladimirescu, Tesatura, Piata Nicolina, Pod Metalurgie, Bloc Carmen, Bis. Inaltarea Domnului, Teatrul National, Moara 1 Mai Pacurari, Podu Ros, Gara.

Aceste tichete vor fi valabile pe mijloacele de transport ale CTP doar sambata, 24 iunie, si doar daca detinatorii sunt imbracati in ie, potrivit scopului principal al Festivalului „RomanIA Autentica”, acela de a aduce laolalta cat mai multe persoane imbracate in acest fel. De asemenea, reprezentantii CTP vor imparti astfel de tichete si iesenilor care au ajuns deja la evenimentele de sambata, 24 iunie, astfel incat acestia sa le poata folosi la intoarcerea acasa. In situatia in care in cursul zilei de sambata, 24 iunie, in mijloacele de transport li se vor solicita la control biletele sau abonamentele de calatorie, participantii la Festival trebuie doar sa poarte o ie si sa prezinte tichetul special.

Avand in vedere manifestarile anuntate, Compania de Transport Public Iasi informeaza publicul calator ca, in data de 24 iunie 2017, intre orele 13:00 – 23:00, in sistemul de transport public se vor produce urmatoarele modificari:

• tramvaiele traseelor 1 si 13 vor circula deviat prin Tudor Vladimirescu, parcursul acestora urmand a fi: Copou – Tudor Vladimirescu – Tatarasi – Copou, respectiv Copou – Tatarasi – Tudor Vladimirescu – Copou;

• traseul de tramvai 8 va fi suspendat;

• pe traseul 9, tramvaiele vor fi inlocuite cu autobuze, parcursul ramanand neschimbat;

• vor fi introduse tramvaie pe ruta Targu Cucu – Copou;

• programul de circulatie al mijloacelor de transport se va prelungi, ultimele plecari de la capetele de linie fiind la ora 23:30.