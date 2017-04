Moment important pentru comunitatea academica de la Universitatea Tehnica din Iasi - FOTO

Astazi,, rectorul Universitatii Tehnice () Gheorghe Asachi din, alaturi de echipa din conducere a institutiei de invatamant superior tehnic, prezinta un primlegat de momentul la care au preluat sefia Politehnicii. Asta in fata comunitatii academice, in Aula Universitatii Tehnice din Corpul A, din Copou. Totul include un raport al rectorului si date legale de activitatile desfasurate in primul an de mandat.La eveniment a participat primarul Mihai Chirica, prof. univ. dr. Doru Panescu, presedintele Senatului TUIASI, respectiv membrii ai comunitatii academice ai Politehnicii. S-a prezentat raportul la un an de activitate a rectorului TUIASI, dar si raportul presedintelui Senatului TUIASI.Pe de alta parte, rectorul prof. univ. dr. ing. Dan Cascaval a tinut sa arate ca doar intr-un an de zile s-a reusit dezvoltarea unui proces solid de internationalizare a universitatii iesene, promovarea si punerea in practica a unor proiecte ce tin de infrastructura institutiei de invatamant superior, dar si de dezvoltarea resursei umane, atat pe parte didactica, cat si pe zona de sustinere a studentilor.Vom reveni cu amanunte.