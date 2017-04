Moment impresionant la Iasi. Un sef din Armata Romana a trecut in rezerva

Moment solemn in cadrul Armatei Romane ce a avut loc la Iasi. Colonelul, comandantul, si-a luat la revedere de la armata in cadrul unei ceremonii la sediul unitatii. Colonelul Cobuz a trecut in rezerva, in locul sau, Ministerul Apararii Nationale urmand a numi un nou cadru militar la sefia Centrului. Colonelul Cezar Cobuz, in varsta de 57 ani, a trecut in, dupa o cariera de 38 de ani in uniforma militara."În viata oricarui militar de, trecerea în rezerva este un moment important, dar si emotionant, un moment încarcat de sentimente contradictorii, de satisfactii, dar si de regretul generat de parasirea unei institutii în care am fost partas la bucurii si necazuri, alaturi de admirabile colective de cadre militare, personal civil contractual si ostasi. Plec din Ministerul Apararii Nationale cu sentimentul ca mi-am îndeplinit îndatoririle de militar si de comandant cu responsabilitate, pasiune si demnitate", a aratat Cezar Cobuz.Acesta s-a nascut la data de 12 septembrie 1960 în comuna Draguseni, judetul Botosani. În anul 1979, odata cu finalizarea studiilor liceale în orasul Saveni, judetul Botosani, se inscrie la Scoala Militara de Ofiteri Activi de Artilerie "Ioan Voda" din Sibiu. Dupa trei ani primeste comanda primei subunitati,pluton topografie la Bateria 239 Comanda a Diviziei 10 Mecanizata. In 1990 isi continua studiile la Facultatea de Arme din cadrul Academiei de Înalte Studii Militare, iar in 1998 ajunge la Iasi la comandamentul Corpului 10 Armata "Stefan cel Mare". Din anul 2009 a indeplinit functia de comandant al Centrului Militar Zonal Iasi."Mi-am respectat comandantii si sefii, mi-am pretuit subordonatii, m-am comportat onest si sincer cu toti colaboratorii. Nu de putine ori acest mod de a fi si de a munci mi-a adus satisfactii deosebite si mi-a usurat drumul într-o cariera militara împlinita si frumoasa. Sunt absolut convins ca toate aceste realizari n-ar fi fost posibile fara efortul, daruirea, implicarea, sprijinul si prietenia oamenilor cu care am lucrat si cooperat pe tot parcursul carierei mele, dar mai ales în ultimii ani", a adaugat colonelul Cezar Cobuz.