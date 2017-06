Momente unice petrecute in Iasi. Presedintele Romaniei a transmis un mesaj crucial - GALERIE FOTO, VIDEO

O serie demarcante au avut loc ieri la Iasi. La o suta de ani dupa ce la Iasi Parlamentul a modificat, autoritatile locale si cele centrale au tinut sa evoce acest lucru.Astfel, ieri, in Capitala Moldovei au avut loc manifestari prin care s-a incercat evidentierea momentelor din iunie 1917, evenimente ce au dus la schimbari majore in viata romanilor. Astfel, pe 20 iunie 1917, Senatul României a adoptat, la Iasi, înscrierea principiilor sufragiului universal si, respectiv, al dreptului de proprietate în Constitutia României.Pentru a celebra aceste momente,Iasul a fost gazda unor evenimente la care au fost prezenti reprezentanti ai Administratiei Prezidentiale, ai Casei Regale a Romaniei, Armatei Romane, Mitropoliei Moldovei si Bucovinei si a autoritatilor locale si judetene.Manifestarile au inceput cu osavarsita de, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, la Catedrala Mitropolitana din Iasi, in memoria fauritorilor Marii Uniri. In cuvantarea adresata celor prezenti, IPS Teofan a facut apel si la unirea Romaniei cu Bucovina pentru a reintregi patria-mama."Voievozii Moldovei, carturarii ei de seama, osemintele atâtor eroi, rugaciunile Sfintilor Moldavi, ambianta culturala, universitara si religioasa a Iasilor, toate au influentat, au inspirat, au dat curaj. Au trecut de atunci o suta de ani. Au fost, între timp, multe momente de har si perioade de mari încercari. Lucrurile nu s-au asezat îndeajuns de statornic. În mod special Moldova traieste, ar trebui sa traiasca cu durere, drama Prutului despartitor de frati. Avem încredintarea ca Moldova, în general, si Iasul, în special, au în continuare un cuvânt determinant în cele care vor defini mersul natiunii române în anii si deceniile care vin. Credinta în Dumnezeu, istoria si cultura, oamenii de aici, îndreptatesc aceasta nadejde si nu o vor dezamagi", a spus IPS Teofan.Ulterior, ladin Iasi a avut loc intrunirea solemna a autoritatilor statului român. Cladirea Teatrului a fost gazda Parlamentului in urma cu un secol in timpul refugiului din calea Primului Razboi Mondial. Seful statului,, a transmis uncelor prezenti prin vocea lui, consilier prezidential."Rareori se întâmpla ca, aflata într-unul din momentele cruciale ale existentei sale, o natiune sa-si datoreze atât de mult viitorul unei decizii politice, cât si locului care a inspirat-o. Iasul anului 1917 este un astfel de exemplu. A tinut treaza speranta în salvarea fiintei si unitatii nationale si a fost citadela împotrivirii poporului român în fata agresiunii bolsevismului. Pentru toate acestea, Iasul ramâne în memoria poporului român si trebuie cinstit ca un oras-cetate a Marii Uniri. Omagiem actul prin care, la 20 iunie 1917, au fost create premisele constitutionale pentru reforma agrara si electorala. Este un exemplu de viziune patriotica si vointa politica responsabila. Iasul ramâne în constiinta natiunii române pentru contributia sa la identitatea noastra culturala, dar si pentru ca, în perioade istorice complicate, între 1916-1918, ca si în 1859, a determinat cursul dezvoltarii ulterioare a României", se arata in mesajul presedintelui Romaniei. Si primarula transmis un mesaj pentru a aduce aminte de evenimentele din urma cu un secol."Este o datorie fata de toti românii si în mod special pentru tânara generatie sa spunem ca aici, la Iasi, în urma cu 100 de ani s-a facut reforma Constitutiei. A fost o împroprietarire în special pentru cei care erau pe front, pentru a-i putea încuraja sa-si jertfeasca viata pentru familiile lor si sa faca proiectul de tara, care se va întâmpla în 1918. Sunt momente de glorie ale istoriei poporului român", a spus primarul Mihai Chirica.Tot ieri, in Aula "Carmen Sylva" a Universitatii Tehnice "" din Iasi, s-a derulat undespre proiectiile constitutionale, la care au participat numeroase personalitati. Lucrarile au fost deschise de prof.univ.dr.ing., rectorul Universitatii Tehnice "Gh. Asachi" din Iasi. Acesta a aratat importanta evenimentelor derulate in urma cu un secol dezbatute chiar in cladirea in care s-a tinut intalnirea de ieri, sediul Universitatii iesene."Iata ca acum, ca si in urma cu o suta de ani, romanii au creat un singur curent, o singura opinie. Atunci au luptat pentru libertatea tarii, acum, mi-ar placea sa cred, ca lupta pentru dezvoltarea ei. In 1997 se scria la o suta de ani de la inaugurarea palatului universitar ca aula intrece in frumusete biblioteca. La 17 februarie 1888 un incendiu distruge Teatrul National din Copou, iar autoritatile Iasului au decis sa construiasca o noua universitate care sa poata cuprinde numerosii studenti din oras. Planul constructiei este aprobat de Regele Carol I in 1890 si va primi numele Palatului Universitatii. Ca un batran cuminte, Iasul asteapta mereu o soarta mai buna. Trecutul i-a fost glorios, se cuvine ca viitorul sa fie la fel", a aratat prof.univ.dr.ing. Dan Cascaval, rectorul Universitatii Tehnice "Gh. Asachi" din Iasi.In cursul zilei de ieri, Principele Radu a Romaniei, si-a lansat la Complexul Muzeal National Moldova, volumul "Povestea Castelului Peles", in prezenta istoricilor si a academicienilor din Iasi si nu numai. Toate aceste manifestari au fost derulate sub egida Festivalului International al Educatiei, ce are ca tema in acest an Centeranul Marii Uniri si a sfarsitului Primului Razboi Mondial.