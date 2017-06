Andrei Muresanu, scris si Muresianu a fost un poet si revolutionar roman din Transilvania. Nascut in familia unui mic intreprinzator, a studiat filozofia si teologia la Blaj, lucrand apoi ca profesor la Brasov, incepand cu 1838.

Muresanu a inceput sa publice poezie in revista Foaie pentru minte, inima si literatura. S-a numarat intre conducatorii Revolutiei din 1848, ca membru in delegatia Brasovului la Adunarea de la Blaj, tinuta in luna mai.

Poemul sau Un rasunet, scris la Brasov pe melodia anonima a unui vechi imn religios (Din sanul maicii mele), poem denumit ulterior Desteapta-te, romane!, a devenit imn revolutionar - fiind numit de Nicolae Balcescu „Marseilleza romanilor”.

In 1990 Desteapta-te, romane! a devenit imnul de stat al Romaniei. Dupa Revolutia de la 1848 Muresanu a muncit ca traducator la Sibiu si a publicat in revista Telegraful Roman, operele sale avand tenta patriotica si de protest social. In 1862 poeziile sale au fost adunate intr-un volum. Avand sanatatea precara, a murit in 1863 la Brasov, unde a si fost inmormantat dupa numeroase controverse.

Inmormantarea sa a pricinuit un protest al enoriasilor Bisericii „Sf. Treime” de pe Tocile, pe motiv ca in cimitirul parohial ortodox nu si-ar avea locul un credincios unit (greco-catolic). In favoarea inhumarii lui Andrei Muresanu in cimitirul Bisericii de pe Tocile a intervenit insusi mitropolitul Andrei Saguna, cu indemnul: „Prostilor, ce mai intrebati, ingropati-l si taca-va gura.” Cuvantarile funebre au fost rostite de preotul unit Ioan V. Rusu si de Iacob Muresanu. Din pacate, locul de veci al poetului nu arata cum s-ar cuveni...Pe mormant nu se zareste nicio floare...