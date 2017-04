Morosanu s-a suparat rau de tot pe Maruta: „Nu permit nimanui sa isi bata joc de munca mea!”

Catalin Morosanu s-a suparat rau de tot pe Maruta, dupa emisiunea din aceasta dupa-amiaza, unde a fost invitat. Luptatorul iesean spune ca ceea ce a facut realizatorul TV a depasit limita bunului simt. Catalin Morosanu a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj extrem de virulent la adresa realizatorului TV Catalin Maruta, dupa experienta neplacuta pe care a avut-o in aceasta dupa-amiaza, in platoul de la Pro TV:

„Of”-ul luptatorului iesean a fost atenuat de sutele de mesaje de sustinere din partea admiratorilor care au reactionat imediat:

„Nici nu stiu de ce te-ai dus la sifonatul ala, un om care promoveaza prostia si cocalarismul. Schimb imediat programul cand il vad.”, ii scrie unul dintre admiratori.

„Un om ca el traieste din drama altora si razand de altii luand la misto batjocorind si asa mai departe deci e un vant trecator. Tu Catalin esti unul din stalpii Romaniei in domeniul sportului. Deci in concluzie un vantulet nu poate pune in genunchi un stalp puternic niciodata. Capul sus moldovene!”, ii scrie un altul