MRL Iasi: Ferma salvata de la lichidare pe „litoralul” din nordul Moldovei

In plus fata de fondurile alocate pentru dezvoltarea industriei turismului din zona „litoralului” Moldovei, aceasta regiune mai primeste o investitie, de aceasta data in industria alimentara, gratie unui plan temerar al M.R.L. Iasi, firma noastra de specialisti.

Astfel, ne bucuram sa anuntam salvarea unei afaceri, o ferma de crestere taurine, proprietatea S.C. Chilia S.R.L., situata pe malul Prutului in comuna Ripiceni.

Desi ziarele titrau la inceputul anului 2016 - „Euroferma cu sute de vaci de rasa, vanduta pe bucati” sau „Euroferma din Botosani scoasa la vanzare”, ne face placere sa anuntam ca, de aceasta data realitatea s-a dovedit a fi mai buna decat previziunile.

Facem cunoscut ca Euroferma a fost valorificata ca business functional, salvand odata cu aproximativ 500 de vite (vaci de lapte Hollstein) si 53 locuri de munca, intr-o zona in care antreprenorii nu se inghesuie sa investeasca.

Povestea reorganizarii fermei Chilia incepe in anul 2012 cand germenii insolventei isi faceau simtita prezenta, societatea alunecand usor intr-o stare de moarte clinica.

La acel moment, M.R.L., firma noastra de specialisti si-a asumat un proiect ambitios – intocmirea unui Plan de reorganizare ce avea sa duca la salvarea fermei. Urmarea a constat in diminuarea pierderilor, insanatosirea economica a societatii, marirea productiei si aproape dublarea numarului de vite din activul biologic (de la 300 la 500 de capete).

Efectele masurilor de mai sus, implementate de M.R.L. au condus in cele din urma la reinsertia fermei in circuitul economic, la acest moment desfasurandu-si activitatea pe o suprafata de 20 hectare de teren in proprietate si 176 hectare in arenda, cu un activ biologic de 494 vaci si utilaje moderne achizitionate prin fonduri europene, profitand de anul agricol favorabil.

Vom monitoriza in continuarea situatia proiectului nostru.

Acest articol reprezinta in integralitate punctul de vedere asumat de Management Reorganizare Lichidare Iasi.