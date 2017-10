MRL vinde Uvertura City Mall Botosani. Suprafata utila: 30.259 mp cu 29.793 Euro/luna, timp de 20 de ani

Management Reorganizare Lichidare Iasi S.P.R.L. Filiala Suceava, in calitate de administrator judiciar al societatii UVERTURA CITY MALL S.R.L scoate la vanzare Complexul Comercial Uvertura Mall Botosani, situat in mun. Botosani, Calea Nationala, nr. 91, jud. Botosani, functional. Filiala Suceava, in calitate de administrator judiciar al societatiiS.R.L scoate la vanzare, situat in mun. Botosani, Calea Nationala, nr. 91, jud. Botosani, functional.

Conceput ca un amplu proiect de dezvoltare urbanistica, economica, sociala si culturala, Uvertura City Mall Botosani are un regim inaltime S+P+4E, suprafata construita la sol de 4.619,8 mp, suprafata construita desfasurata de 32.041,9 mp si suprafata utila desfasurata de 30.259,30 m.

COMPLEX COMERCIAL UVERTURA CITY MALL include shopping mall, sali de evenimente, sala de cinema si bowling & billiard, dar destinatia sa poate fi de complex multifunctional.

In prezent Uvertura City Mall Botosani reuneste in magazinele sale branduri internationale si nu numai: H&M, Kenvello, Dovani, Eponge, Mondex, Betty Ice etc.

Mall-ul este scos la la vanzare prin licitatie publica la data de 30.10.2017, ora 11.00 la pretul de 32.749.510 lei, echivalentul a unei rate lunare de 29.793 Euro/luna. Mentionam ca rata estimata se adreseaza persoanelor eligibile pentru credite bancare, nu include dobanzile si comisioanele bancare si este calculata pentru 20 de ani.

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmeaza a fi scoase la vanzare au obligatia, sub sanctiunea decaderii, sa faca dovada acestui fapt pana la data de 27.10.2017, ora 15.00, la sediul procesul ales al administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iasi S.P.R.L. Filiala Suceava din mun. Iasi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iasi.

LICITATIA VA AVEA LOC LA SEDIUL PROCESUAL ALES AL ADMINISTRATORULUI JUDICIAR MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IASI S.P.R.L. FILIALA SUCEAVA DIN MUN. IASI, ALEEA NICOLINA, NR. 82, JUD. IASI, LA DATA DE 30 OCTOMBRIE 2017, ORA 11.00, SI SE VA DESFASURA IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 85/2014 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENTEI SI ALE HOTARARILOR ADUNARII CREDITORILOR DIN DATA DE 30.06.2017.

Ofertantii vor depune la sediul procesual ales al administratorului judiciar din Iasi, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iasi, cu cel putin 24 de ore inainte de data si ora de incepere a licitatiei (zi lucratoare), toate documentele specificate in publicatia de vanzare. Accesul direct la activul oferit la vanzare se face cu programare si este conditionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidentialitate. Pentru programare ofertantii trebuie sa-si anunte prin fax la 0232-21.22.31 sau e-mail vanzari•insolventa.ro intentia de vizitare.

Componenta si descrierea activelor scoase la vanzare sunt cuprinse in caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul procesual ales al administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iasi S.P.R.L. Filiala Suceavadin mun. Iasi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iasi, in fiecare zi de luni pana vineri, orele 09.00 – 13.00, pana pe data de 27.10.2017 ora 11.00, in baza unei programari prealabile (24 de ore).

Relatii suplimentare se pot obtine:Management Reorganizare Lichidare Iasi S.P.R.L. Filiala Suceava la telefoanele: 0232-243.864, 0757-545.545.

