Municipalitatea lanseaza programul de finantare pentru ONG-urile culturale

Primaria Municipiului Iasi lanseaza programul anual de finantare nerambursabila destinat proiectelor anuale de interes public local propuse de organizatiile neguvernamentale (ONG) din municipiul Iasi.

"Selectia proiectelor anuale ale ONG-urilor iesene care vor primi finantare de la bugetul local pentru proiecte in domeniile cultura scrisa, cultura si tineret se va face de catre Comisia de Evaluare, Analiza si Selectie a Proiectelor Culturale, de Tineret (pentru domeniile cultura si tineret) si de catre Comisia de Relatii cu Societatea Civila si Evaluarea Proiectelor (CRSCEP) (pentru domeniul cultura scrisa), in conformitate cu prevederile Legii 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de pe domeniile anterior mentionate si ale Legii 186/2003 privind sustinerea si promovarea culturii scrise, republicata, si cu prevederile Regulamentului referitor la finantarea proiectelor societatii civile din Iasi in baza Legii 350/2005. Pentru domeniul social – mediu - educatie - sanatate, Primaria Municipiului Iasi nu va deschide pentru anul 2017 programul de finantare nerambursabila", au declarat reprezentantii municipalitatii.

Suma totala alocata in 2017 de la bugetul local pentru toate domeniile este 859.000 lei, defalcata pe domenii dupa cum urmeaza:

- Pentru domeniul cultural: 144.000 lei. Cuantumul contributiei de la bugetul local nu poate depasi 90% din valoarea totala a proiectului si, de asemenea, suma solicitata nu poate fi mai mare de o treime din fondul total alocat finantarii proiectelor sectorului ONG pe acest domeniu.

- Pentru domeniul tineretului: 615.000 lei. Cuantumul contributiei de la bugetul local nu poate depasi 90% din valoarea totala a proiectului si, de asemenea, suma solicitata nu poate fi mai mare de o treime din fondul total alocat finantarii proiectelor sectorului ONG in domeniu.

- Pentru domeniul culturii scrise: 100.000 lei. Cuantumul contributiei de la bugetul local nu poate depasi 60% din valoarea totala a proiectului si, de asemenea, suma solicitata nu poate depasi o treime din fondul total alocat pentru finantarea proiectelor din domeniul culturii scrise.

Programul de selectie a proiectelor pentru anul 2017 se va derula in conformitate cu prevederile Legii 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de pe domeniile anterior mentionate si a Legii 186/2003 privind sustinerea si promovarea culturii scrise, republicata, si cu prevederile Regulamentului referitor la finantarea proiectelor societatii civile din Iasi in baza Legii 350/2005 si va avea urmatoarele etape pe domenii:

- Domeniul cultura: data limita de depunere a proiectelor este 10 iulie 2017, ora 16.00 (in conformitate cu art. 20, alin. 1 din Legea 350/2005). Perioada de selectie si de evaluare a proiectelor este 11 iulie – 24 iulie 2017.

- Domeniul tineret: data limita de depunere a proiectelor este 10 iulie 2017, ora 16.00 (in conformitate cu art. 20, alin. 1 din Legea 350/2005). Perioada de selectie si de evaluare a proiectelor este 11 iulie – 24 iulie 2017.

- Domeniul cultura scrisa: data limita de depunere a proiectelor este 10 iulie 2017, ora 16.00 (in conformitate cu art. 20, alin. 1 din Legea 350/2005). Perioada de selectie si de evaluare a proiectelor este 11 iulie – 24 iulie 2017.

La selectia de proiecte pot participa organizatii neguvernamentale care au sediul in Iasi si care propun pentru fiecare domeniu in parte proiecte cu impact la nivelul comunitatii locale.