Municipiul Iasi a primit un Premiu de Excelenta la Gala Smart City Industry Awards

Implicarea Municipiului Iasi in dezvoltarea comunitatilor creativ-inteligente a fost recompensata cu un Premiu de Excelenta joi, 19 octombrie, in cadrul Galei Smart City Industry Awards, organizata de catre Asociatia Romana pentru Smart City si Mobilitate. Aflat la a doua editie, evenimentul a vizat premierea reprezentantilor autoritatilor centrale si locale, persoanelor si companiilor implicate in dezvoltarea comunitatilor creativ-inteligente.

Primarul Mihai Chirica a detaliat modul in care Municipiul Iasi implementeaza noile tehnologii in directia dezvoltarii durabile a orasului si inglobarea sa in conceptul de Smart City.

„Ne-am axat pe mobilitate urbana, introducand Sistemul de Management al Traficului, ce are ca scop reducerea timpilor de asteptare in trafic si, implicit, a gradului de poluare a mediului. De asemenea, au fost achizitionate 100 de autobuze noi, cu sistem Euro 6, senzori de calcul a fluxului de calatori, afisaje inteligente, GPS pentru localizarea vehiculului in trafic. Un alt proiect este Iasi Velo City, care va asigura un transport integrat si o mai mare mobilitate”, a precizat edilul Iasului componenta Smart Mobility a demersului municipalitatii.

Primarul Mihai Chirica a subliniat si celelalte directii de actiune ale Iasului in dezvoltarea conceptului de Smart City: componentele Smart Security (crearea Sistemului Integrat de Supraveghere Video pentru Cresterea Sigurantei Sociale si Prevenirea Criminalitatii in Spatiile Publice ale Municipiului Iasi, care presupune instalarea a circa 900 de camere de supraveghere video in centrele de aglomerare urbana), Smart Connectivity (va fi implementata solutia de asigurare wi-fi pe un lot initial de 10 autobuze, inclusiv statii de monitorizare a calitatii aerului atat la exterior, cat si la interior) si Smart Governance (dezvoltarea serviciilor de informare si plata online a taxelor si impozitelor locale, plata si programarea online a serviciilor de stare civila, plata utilitatilor, asigurarea accesului online la proiectele, hotararile si dispozitiile de interes public).

„Va asigur ca vom continua pe acest drum, exemplele putand fi detaliate si pe celelalte coordonate: Smart Energy, Smart Buildings, Smart Infrastructure, Smart Healthcare si Smart Citizen”, a conchis primarul Mihai Chirica.

