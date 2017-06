"Muschetarul" iesean Alexandru Eva, vicecampion national

Iulian Bituca

Sala de scrima "Ana Pascu" (fosta Floreasca) din Bucuresti gazduieste in aceste ziledepentrula care participa side la, pregatiti de antrenorul emeritLa categoria 10-11 ani,s-a clasat pe locul 2 si a devenitnational, un rezultat de exceptie pentru sabrerul iesean care practica acest sport de numai doi ani si jumatate. Alexandru Eva a absolvit in aceasta luna clasa a IV-a, la Colegiul National "Costache Negruzzi" din Iasi. Inau mai intratsi, dar cei doi au fost eliminati in fazele preliminare.Luni au loc intrecerile feminine, la care Clubul Sportiv Muschetarul va fi reprezentat de Sara Celic, Antonia Turcu si Miruna Sulea, la categoria 12-13 ani."Rezultatul obtinut de Alexandru Eva este unul de exceptie pentru clubul nostru. Alex face scrima de doi ani si jumatate, iar acest titlu de vicecampion este rodul unei munci intense. Luni vor intra pe plansa fetele si speram la cel putin o medalie", a declarat antrenorul emerit Iulian Bituca, managerul clubului Muschetarul Iasi.