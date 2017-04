Mutare RISCANTA pentru SUA: Vor sa vanda avioane militare Nigeriei

Donald Trump

Administratia Donald Trump intentioneaza sa vanda avioane militare ultramoderne Nigeriei pentru operatiunile impotriva organizatiei teroriste Boko Haram, in pofida preocuparilor privind abuzurile comise de serviciile de securitate nigeriene, afirma oficiali americani.

Statelor Unite urmeaza sa fie instiintate oficial in cateva saptamani despre tranzactia de armament cu Nigeria, au declarat oficiali americani citati de site-ul agentiei Associated Press, citat de Mediafax.

Tranzactia pare sa fie autorizata de Administratia Donald Trump in pofida preocuparilor privind abuzuri comise de autoritatile din Nigeria.

Fortele Aeriene nigeriene sunt acuzate ca au atacat obiective civile de cel putin trei ori in ultimii ani. Cel mai grav incident s-a produs pe 17 ianuarie 2017, cand a fost atacata o tabara din zona Rann in care erau cazati civili urmariti de Boko Haram. Intre 100 si 236 de civili au fost ucisi in atac.