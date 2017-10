Mutare SURPRIZA in Liga I! Cornel Sfaiter ar putea pleca de la Botosani ca sa preia Dinamo

Cornel Sfaiter

, finantatorul lui, cauta de zor un, dupa cea ales sa-l urmeze pe Cosmin Contra laÎn spatiul public au fost veficulate mai multe posibile, Ianis Zicu, Marius Niculae, dar în ultimele 48 de ore a aparut un nume-surpriza pe aceasta lista:. Actualul presedinte al celor de la FC Botosani a recunoscut ca a purtat deja o runda de negocieri cu Ionut Negoita, finantatorul ”câinilor”.”Stie toata lumea ca de mic sunt dinamovist, am amintiri frumoase legate de acest club. Am suferit pentru el. Când Botosani era în Liga a 2-a eram foarte atasat de Dinamo. Plecam în toate deplasarile în cupele europene. M-am mai detasat în ultimii 4 ani, de când a venit domnul Negoita. Pentru ca a promovat FC Botosani si nu am mai avut timp de asta. Totusi, în meciurile directe cu Dinamo am reusit lucruri extraordinare. Dinamo e o provocare pentru oricine. Dar stiti cum e, sunt 20 de ani de Botosani, multa munca la mijloc, am facut o echipa extraordinara aici împreuna cu colegii mei. Am facut o echipa competitiva. Nu e usor!Am discutat cu domnul Negoita, a ramas sa mai discutam, orice e posibil. O sa mai avem discutii! Am vorbit, dar vom vedea. La Dinamo e nevoie de o strategie bine pusa la punct, una sanatoasa, cu mult echilibru si rabdare”, a recunoscut Sfaiter pentru gsp.ro.”Trebuie sa fim foarte atenti la jucatorii care vor sa îmbrace tricoul lui Dinamo!”Desi spune ca este devreme pentru a se vorbi de sfaiter, noul presedinte de la Dinamo, oficialul vorbeste deja ca si cum ar fi implicat în noul proiect.”Am încredere ca Dinamo poate reveni acolo unde îi este locul, echipa care sa se bata la. Potential exista, e un mare brand, vine si noul stadion, o sa fie o emulatie extraordinara. Sunt multi dinamovisti, sunt toate conditiile pentru ca acest club sa reuseasca. Nu ne jucam. La Dinamo se vor multe într-un timp scurt. Trebuie bine configurat lotul, trebuie sa fim foarte atenti la jucatorii care merita sa îmbrace acel tricou. E nevoie de jucatori care-si dau viata. În plus trebuie bine selectionati jucatorii straini. E nevoie de un numar mic de jucatori straini, dar cu o calitate deosebita care sa poata face fata. Dinamo a avut succes când a avut baieti devotati si multi români. La fel si la Steaua. Reteta cu jucatorii straini merge doar la CFR. În final trebuie sa spun ca Dinamo e o provocare. Sa vedem ce va fi!”, a mai spus Sfaiter.