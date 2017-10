Gabriel avea doar 8 ani cand a ajuns aproape mort la spital. Parintii acestuia au crezut ca baiatul este homosexual, iar ce a urmat apoi, este greu de descris in cuvinte.

Gabriel a murit la scurt timp dupa ce a ajuns la spital, iar modul in care acesta arata atunci cand a fost adus, i-a ingrozit chiar si pe medici.

Mama baiatului si concubinul acesteia l-au torturat pana cand trupul firav al baiatului a cedat.

Pearl Fernandez, mama baiatului, si Isauro Aguirre, concubinul acesteia, au crezut ca baiatul de 8 ani ar fi homosexual si au vrut sa il pedepseasca. Gabriel a fost fortat sa doarma intr-o cusca de lemn si chiar sa manance fecale de pisica.

In noaptea in care a fost adus la spital, acestia le-au spus medicilor ca baiatul de 8 ani a cazut in dus. Medicii si-au dat imediat seama ca ceva mult mai grav este la mijloc si au chemat imediat politia.

Asistenta medicala care s-a ocupat de baiat a declarat in fata judecatorilor: "Rani deschise, vanatai, umflaturi... avea urme pe picioare. In dreptul gatului, pielea lipsea. Din cap pana in picioare, Gabriel era plin de rani".

Medicii legisti au declarat ca au gasit alice in plamanii baiatului, craniul era spart, trei coaste erau rupte, iar pe tot corpul prezenta arsuri.

Fratii acestuia au recunoscut in fata anchetatorilor ca Gabriel a fost batut si torturat mult timp inainte de a-si pierde viata.

Mama lui Gabriel si concubinul acesteia au fost arestati, iar un proces este in curs de desfasurare, scrie Daily Mail.

