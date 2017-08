N-avem fata de Champions League! FCSB va juca doar in grupele Europa League dupa ce a fost umilita de Sporting

steaua

Echipa de fotbal FCSB a ratat calificarea in grupele Ligii Campionilor, dupa ce a fost surclasata de formatia portugheza Sporting Lisabona cu scorul de 5-1 (1-1), miercuri seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in mansa a doua a play-off-ului competitiei. Seydou Doumbia (13), Marcos Acuna (60), Gelson Martins (64), Bas Dost (75) si Rodrigo Battaglia (88) au marcat pentru oaspeti, in timp ce golul formatiei bucurestene a fost inscris de Junior Morais (20). Sporting a castigat meritat si si-a reconfirmat valoarea, in fata unei echipe care a intrat timorata in meci si dupa al doilea gol si-a pierdut complet luciditatea. Dupa 0-0 la Lisabona, FCSB a sperat timp de o ora ca poate ajunge din nou in grupele Champions League, la patru ani de la ultima sa experienta, dar tentativa ''ros-albastrilor'' s-a soldat cu un esec de proportii.

Sporting va juca in grupele Ligii Campionilor pentru a treia oara in ultimii patru ani.

FCSB (fosta Steaua) a jucat ultima oara in grupele Champions League in sezonul 2013/14, FCSB va evolua in grupele Europa League, tragerea la sorti fiind programata vineri.

FCSB - Sporting Lisabona 1-5 (1-1)

Au marcat: Junior Morais (20), respectiv Seydou Doumbia (13), Marcos Acuna (60), Gelson Martins (64), Bas Dost (75), Rodrigo Battaglia (88).

Bucuresti, Arena Nationala: 49.214 spectatori

Liga Campionilor - play-off (retur)

In tur: 0-0

Au evoluat echipele:

FCSB: 1. Florin Nita - 44. Gabriel Enache, 6. Ionut Larie, 15. Marko Momcilovic, 12. Junior Morais - 23. Ovidiu Popescu, 8. Lucian Filip - 80. Filipe Teixeira, 11. Constantin Budescu (10. Florin Tanase, 46), 22. Catalin Golofca (9. Harlem Gnohéré, 62) - 7. Denis Alibec (capitan; 98. Dennis Man, 81). Antrenor: Nicolae Dica.

Rezerve neutilizate: 33. Eduard Stancioiu - 13. Marian Pleasca, 20. Vlad Achim, 29. William Amorim.

Sporting: 1. Rui Patrício - 92. Cristiano Piccini, 4. Sebastian Coates, 22. Jérémy Mathieu, 5. Fabio Coentrao - 16. Rodrigo Battaglia - 8. Bruno Fernandes, 23. Adrien Silva (capitan; 25. Radosav Petrovic, 71) 9. Marcos Acuna, 77. Gelson Martins (11. Bruno César, 80) - 88. Seydou Doumbia (28. Bas Dost, 59). Antrenor: Jorge Jesus.

Rezerve neutilizate: 18. Romain Salin - 10. Alan Ruiz, 45. Iuri Medeiros, 55. Tobias Figueiredo.

Arbitru: Cuneyt Cakir; arbitri asistenti: Bahattin Duran, Tarik Ongun; arbitri aditionali: Huseyin Gocek, Baris Simsek; arbitru de rezerva: Esat Sancaktar (toti din Turcia)

Observator UEFA pentru arbitri: Uno Tutk (Estonia), Delegat UEFA: Peter Lundstroem (Finlanda).

Cartonase galbene: Bruno Fernandes (35), Ovidiu Popescu (35), Filip (41).

