Nationala ocupa un loc RUSINOS in clasamentul FIFA! Suntem sub tari ca Senegal sau Congo

Echipa nationala de fotbal a Romaniei a coborat opt pozitii, pana pe locul 47, avand 676 de puncte, in clasamentul FIFA-Coca Cola, dat publicitatii joi de forul mondial. In urma rezultatelor slabe din ultima vreme, nationala de fotbal a Romaniei a coborat pe locul 47 in clasamentul FIFA. Tricolorii au 676 de puncte in acest clasament si au fost depasiti de reprezentative precum Iran, Senegal si Congo. De remarcat Romania ocupa locul 7 in toamna anului 2015.

De subliniat ca s-a schimbat si liderul ierarhiei mondiale, Brazilia trecand pe primul loc. Fostul lider, Argentina, a coborat pe doi, iar podiumul e completat de Germania.