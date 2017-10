Ne-a trecut glontul pe la ureche! CSM Poli Iasi s-a calificat in optimile Cupei Romaniei

LIVE TEXT:



• Min 90+3 Raul Costin intră periculos, direct la picioarele lui Andrei Cristea, în marginea dreaptă a terenului, şi căpitanul Argeşului este eliminat direct. Imediat după aceea arbitrul fluieră finalul partidei. FC Argeş a condus în acest meci, însă pe final a încasat două goluri şi a fost eliminată din 16-imi



• Min 86 1-2 Bădic primeşte o minge în stânga careului, centrează perfect în faţa careului mic, Vişa sare pe sub minge, iar Salim Cisse reia cu capul în dreapta lui Nicuşor Grecu şi înscrie cu pământul

• Min 83 FC Argeş face şi ea ultima schimbare. Iese Robert Grecu şi intră Cătălin Barbu. Conform regulamentului Cupei, dacă se ajunge la reprizele de prelungiri, cele două echipe vor mai putea efectua câte o schimbare

• Min 78 Contraatac rapid al piteştenilor, Şerbănică ajunge până în colţul stânga al terenului, trage pe jos, însă Koşelev reţine fără emoţii la prima bară

• Min 77 Intră Dorinel Oancea şi iese Cătălin Stan. Imediat, Oancea vede galben după un fault la Bădic

• Min 71 1-1 Cristea deviază cu capul în faţă o centrare în centrul careului, Salim Cisse urmăreşte şi şutează din 7 metri lateral stânga, mingea îl loveşte în piept pe Nicuşor Grecu şi se duce în faţă, Vişa respinge prost până la Danu Spătaru, care egalează cu latul din 6 metri

• Min 69 Eftimie mută defensiv. Iese Ionuţ Năstăsie şi intră Dan Şerbănică

• Min 65 Mihalache trimite cu latul din 5 metri, singur, pe lângă bara colţului stâng, cu toată poarta în lateralul său. Mingea a ajuns la el după ce a fost centrată dintr-o lovitură liberă de pe stânga şi a fost deviată la bara a doua cu o lovitură de cap

• Min 61 Iaşiul face şi ultima schimbare. Iese Vremea şi intră Salim Cisse

• Min 55 Contraatac FC Argeş, Grecu avansează în flancul drept şi trage prea slab de la 16 metri, iar Koşelev reţine

• Min 53 Nilă trage din afara careului, Koşelev plonjează în stânga şi reţine

• Min 52 1-0 Ionuţ Năstăsie bate penalty-ul în dreapta, jos, la firul ierbii, Koşelev e pe minge, o deviază, însă nu poate evita golul

• Min 51 Contraatac fulger al piteştenilor, Andrei Nilă câştigă duelul în viteză cu Sin, insistă la mingea trimisă lung în faţă şi o ciupeşte din faţa lui Koşelev, care îi agaţă piciorul drept. Arbitrul dictează penalty, cu toate că ieşenii protestează vehement, cerând să dea simulare

• Min 49 Nicuşor Grecu plonjează spectaculos în dreapta şi scoate din vinclu mingea şutată din afara careului de Vremea

• Min 46 Stoican face două schimbări înainte de reluarea părţii secunde a meciului. Moisi intră în locul lui Chelaru , iar Platini în locul lui Pedro Mendes . Iaşiul are doar şase rezerve în acest meci de la Piteşti



• Min 40 Robert Grecu îşi depăşeşte adversarul în dreapta careului, centrează în 6 metri, acolo de unde Nilă reia cu capul la prima bară, iar Koşelev reţine cu o mână, cu mari emoţii după ce a alunecat. Puţin mai înainte, după o centrare de pe dreapta în careul argeşean, Nicuşor Grecu a vrut să reţină mingea, însă traiectoria l-a înşelat şi a reuşit să devieze cu genunchiul în corner, pe lângă bară



• Min 35 Pasă printre apărătorii ieşeni, Buhăescu preia, nemarcat, la 8 metri central şi trage puternic direct în transversală, apoi mingea revine în teren. Asistentul Bârleanu indică eronat offside la poziţia lui Buhăescu



• Min 33 Mendes centrează dintr-un corner de pe dreapta, Cristea se înalţă perfect la 6 metri şi reia cu capul spre colţul lung, însă mingea trece razant pe lângă rădăcina barei



• Min 31 Robert Grecu are o acţiune pe centru, lateral dreapta, şutează din marginea careului, mingea e deviată şi se duce puţin peste transversală. Cornerul rămâne fără rezultat



• Min 29 Minge ridicată peste defensiva Argeşului, Cristea scapă singur în careu, pe stânga, preia şi trimite lobat din întoarcere către colţul lung, Nicuşor Grecu e depăşit, dar acolo e Vişa, care preia pe piept şi apoi goalkeeperul reţine. A fost cea mai mare ocazie a meciului



• Min 19 Contraatac FC Argeş, Năstăsie, Grecu şi Nilă sunt în ofensivă, însă primul preferă să şuteze din afara careului, mingea e deviată şi e prinsă de Koşelev după ce pică plouat în careul mic



• Min 15 Năstăsie are o acţiune bună în dreapta careului, pătrunde, însă este blocat de Mihalache. Ieşenii resping primul atac mai periculos al gazdelor şi mingea ajunge în afara careului la Stan, care trage mult peste poartă



Iasiul si-a respectat blazonul si s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Romaniei, dupa victoria cu 2-1 (0-0) obtinuta la Pitesti, in fata divizionarei secunde FC Arges, in primul meci din 16-imi. Succesul iesenior s-a conturat greu, pe final, nu fara emotii, gazdele reusind sa tina in sah trupa lui Flavius Stoican, la care au evoluat mai multe rezerve.

In ciuda ploii mocanesti si a terenului greu, meciul a fost viu, cu multe ocazii la ambele porti. FC Arges si-a depasit conditia si a opus o buna rezistenta Iasiului. Gruparea lui Iordan Eftimie a reusit sa deschida scorul, dar nu a reusit sa mentina ritmul pana la final, CSM Poli reusind sa intoarca rezultatul in ultimele 20 de minute.

Ocazii de ambele parti in prima parte

Prima mare ocazie a meciului l-a avut in prim plan pe Andrei Cristea, sutul lobat al capitanului oaspetilor din minutul 29 fiind respins de defensiva argeseana. Acelasi Andrei Cristea a fost la un pas de gol in minutul 33, ”capul” sau trecand putin pe langa poarta aparata de fostul portar al Iasiului, Nicusor Grecu. Gazdele au raspuns prompt si au irosit doua ocazii importante in finalul primei reprize. In minutul 35, Buhaescu a zguduit transversala, dupa care moldoveanul Koselev din poarta oaspetilor a blocat cu emotii lovitura de cap a lui Nila (40).

Debut excelent de repriza pentru argeseni, final dominat de Poli

FC Arges a inceput cum nu se poate mai bine repriza secunda si a reusit sa deschida scorul in minutul 51, prin Ionut Nastasie, dintr-un penalty scos de Nila. Acesta din urma a scapat singur cu portarul Koselev, a ciupit balonul inaintea goalkeeper-ului moldovean, care l-a agatat in careu, iar arbitrul Marius Avram a dictat penalty, in ciuda protestelor vehemente ale iesenilor. Executia lui Nastasie nu a fost foarte buna, dar Koselev nu a putut respinge balonul, chiar daca a ghicit coltul. Un minut mai tarziu, Nila l-a gasit la post pe portarul Koselev cu un sut de la marginea careului, dupa care gazdele au irosit o noua buna ocazie. In minutul 56, Grecu si-a batut joc de un contraatac al Argesului, preferand un sut slab la poarta, in locul unei pase in dreapta la un coehipier aflat liber, solutie ce ar fi putut fi decisiva.

Salim Cisse, la primul gol pentru ieseni

Dupa minutul 60, Iasiul, o echipa mult mai matura si mai experimentata, a pus stapanire pe joc si a reusit sa intoarca rezultatul in doar 20 de minute. Dupa o ocazie mare a lui Mihalache in minutul 64, CSM Poli a restabilit egalitatea prin Danu Spataru. Acesta a marcat in minutul 71, in urma unei centrari bune de pe dreapta a lui Cioinac, faza continuata cu o deviere a lui Cristea si cu un sut in blocaj a lui Salim Cisse.

Cu patru minute inainte de final, Cisse a concretizat dominarea Iasiului si a marcat golul calificarii moldovenilor in optimi. Introdus de Stoican in repriza secunda, atacantul din Guineea a fructificat cu capul o buna centrare a lui Stefanescu din parea stanga, dupa o faza creata de Badic.

Argesul a incheiat meciul in inferioritate numerica, capitanul Raul Costin fiind eliminat pentru o intrare dura la Andrei Cristea.

Victorie si calificare meritate pentru CSM Poli, care reuseste al doilea succes in deplasare in doar patru zile, dupa un 2-0 convingator pe terenul Mediasului, in campionat. Pentru ambele formatii urmeaza doua meciuri foarte importante in campionat. Argesul va primi pe teren propriu vizita liderului Hermannstadt, sambata, de la ora 11:00, in etapa a 14-a, in timp ce iesenii vor incerca sa se apropie de zona play-off-ului cu o victorie in fata Concordiei Chiajna, vineri, in Copou.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.