Ministrul demisionar al Internelor, Carmen Dan, a declarat, vineri, la Antena 3, ca numirea lui Victor Ponta in Guvern si pastrarea unor fosti ministri in Cabinet arata ca are loc „o veritabila incercare de lovitura de stat”.

„Cred ca ne confruntam cu o veritabila incercare de lovitura de stat. (...) Este premier in functie pana la motiune, dar este singur, nu mai are Cabinet. Cred ca aceste doua componente nu pot fi separate. (...) Incercarea disperata de a constitui un Cabinet, punandcontinua si negociind, insemana ca ti-ai propus sa creeze o structura care nu este constitutionala. Eu asa vad", a spus Carmen Dan.

Ea a comentat ca Victor Ponta „si-a dorit foarte mult sa fie iarasi premier si isi imagineaza ca a si reusit”.

Victor Ponta a fost numit in functia de secretar general al Guvernului, decizia fiind publicata in Monitorul Oficial si fiind contrasemnata de secretarul de stat caruia i-au fost delegate atributiile lui Mihai Busuioc.