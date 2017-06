Nebunia care baga elevele din Timisoara in spital. "Incearca sa faca..."

Tot mai multe eleve de liceu sau chiar de scoala generala din Timisoara ajung la spital cu rani grave pe sani sau organele genitale. Medicii spun ca pe adolescenti ii ia valul in timpul actului sexual si nu isi dau seama ca se pot rani. Baietii ajung si ei la spital cu rani la organele genitale.

Tot mai multe eleve din Timisoara, cu varste intre 11 si 16 ani, ajung saptamanal la spital, cu rani pe sani sau organele genitale, scrie ExclusivTm.

Sursa publica o fotografie din care se poate observa ca o tanara de 15 ani a ajuns la spital si i s-a pus diagnosticul „plaga muscata san stang”.

„Fetele vin la spital dupa cateva zile, cand se sperie ca rana nu se vindeca. Unele se trateaza cu tot felul de leacuri dupa ureche si mai mult rau isi fac, pentru ca ranile se infecteaza. Sunt cateva cazuri in fiecare luna”, a declarat un medic de la Clinica de chirurgie si ortopedie pediatrica a Spitalului de copii „Louis Turcanu” din Timisoara.

In plus, medicul spune ca foarte multi minori ajung la spital cu rani la organele genitale. „Incearca sa faca sex oral si nu le iese. Cand vad ca le-a dat sangele, dau fuguta la spital. Adolescentii sunt bombardati cu sex la televizor, internet, in reclamele stradale. Vrei sa vinzi un biscuite, reclama e cu sex. Ce dracu sa mai priceapa si adolescentii? Fac si ei ce vad!”, a mai declarat medicul pentru sursa citata.