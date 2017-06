• Tragedie la Iasi dupa ce doua fetite care tocmai avusese serbarea de sfarsit de an se zbat intre viata si moarte dupa ce au stat mai multe minute pe fundul unui rau • Copilele au intrat in apa adanca si nu au mai reusit sa iasa la mal • Medicii se chinuie sa le salveze viata si toata lumea asteapta o minune



Doua fetite care au avut ieri serbarea de sfarsit de an s-au zbatut intre viata si moarte. Micutele au mers la scaldat impreuna cu doua prietene, insa au intrat prea mult in rau si nu au mai putut iesi la mal.



Totul s-a petrecut in localitatea Bosia din Iasi, ieri, pe seara. Cativa trecatori au vazut intreaga scena, dar nu s-au bagat in apa deoarece nu stiau sa inoate. Acestia au sunat insa la numarul unic de urgente 112 si au cerut ajutor. La fata locului au intervenit de indata mai multe echipaje medicale si pompierii echipati cu doua barci pneumatice. Fetele au fost cautate si scoase din apa dupa mai multe zeci de minute. Toti au sperat intr-o minune si s-au rugat pentru ele.



"Fetele din cate am inteles au mers la scaldat. Erau patru. Doua au iesit pe mal, dar doua nu. Una dintre cele doua fete care nu au reusit sa iesa am inteles ca a intrat in apa mai adanca, iar cealalta a incercat sa o salveze. A intrat si ea si s-au dus la fund. Treceau pe aici niste oameni, dar nu stiau sa inoate. Nu s-a bagat nimeni sa le scoata pana nu au venit pompierii", a declarat un martor.



Cele doua fete se numesc Mariana Toma si Iulia Apetrachioaie in varsta de 12 si 11 ani. Bunica Marianei s-a prabusit de durere cand si-a vazut nepoata in mainile medicilor.



Sansele fetelor sunt mici



Medicii prezenti la fata locului au inceput imediat manevrele de resuscitare. Acestea au continuat in ambele cazuri pana la Spitalul de Copii "Sfanta Maria" din Iasi. Odata ajunse in sectia de Anestezie si Terapie Intensiva din cadrul aceluiasi spital, medicii le-au preluat si au continuat manevrele de resucitare. Ambele copile se aflau intr-o stare de hipotermie, temperatura corpurilor lor fiind de doar 28 de grade. Tatal Iuliei nici nu realizase ieri ce s-a intamplat cu fata lui.



"A plecat de acasa, eu nu eram cu ea. S-a luat dupa copii si a venit la scaldat. Nu stia sa inoate, nu stia... Aici e apa adanca, are vreo doi metri. Daca s-a dus la fund nu a mai putut iesi. Au avut azi serbare la scoala", a declarat tatal Iuliei aseara.



In zona raului Jijia, acolo unde s-a petrecut nenorocirea s-au adunat zeci de oameni. O parte din ei au vrut sa dea o mana de ajutor, iar altii au venit doar sa vada ce s-a intamplat. In zona respectiva scaldatul este interzis, insa atat copii cat si adultii nu tin cont de asta in zilele calduroase de vara. De-a lungul timpului in zona mai multi oameni si-au pierdut viata.



"Am fost anuntati prin 112 ca doua fetite s-au inecat. Am venit de indata la fata locului si le-am scos din apa. Pe una dintre ele am scos-o dupa 25 de minute de cautari, iar pe cealalta dupa 45 de minute. Apa este destul de adanca, ajunge chiar la doi metri in unele locuri", a precizat Neculai Buhusi, pompier voluntar. Pana la ora inchiderii editiei de astazi, fetele erau in continuare pe mana medicilor de la Spitalul Sfanta Maria din Iasi, in stare grava.



