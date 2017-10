Nepasta bremarului, asistenta! Scandal cat casa printre doctori

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

In continuarea rubricutei de azi, babele tin sa va mai spuna cate ceva despre un bremar de-a lu' Cuza care are niste combinatii vizibile, dar totodata ascunse. Bremarul asta pe nume Sile Ciobanu de la Cuza are o nepasta care este asestenta medicoasa. El tot si-a dat pumni in piept si a plans peste tot ca toata comuna pe care o conduce sufera ca nu are medic. Iaca au mai fost medici care au venit si au plecat de raul primarului. De ce? Pai este foarte simplu. Nepasta bremarului, dupa cum spuneam, este asistenta, iar bremarul vrea sa o bage pe gat medicilor care ajung in comuna. Desigur cere un salar mare si munca putina. Daca vine un doctor si nu accepta oferta bremarului, pleaca imediat cu scandal.